Wird Palästina bald UN-Mitglied? „Das Votum ist ein klares Signal an Israel und die USA“

Herr Wittig, an diesem Freitag hat eine überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft in der UN-Generalversammlung mit 143 zu neun Stimmen für die Erweiterung der Rechte der Palästinenser bei den Vereinten Nationen gestimmt. Was ändert sich jetzt?

Angesichts der dramatischen humanitären Lage in Gaza und der israelischen Offensive ist das kein überraschendes Ergebnis. Durch die Entscheidung in der Generalversammlung ändert sich daran allerdings für die Menschen nicht viel. Aber das Votum ist ein klares Signal an Israel und die USA, die Frage der palästinensischen Staatlichkeit ernst zu nehmen.

Peter Wittig war deutscher Botschafter in Washington und London sowie bei den Vereinten Nationen in New York. Heute ist er unter anderem als Gastprofessor an der Georgetown University in Washington tätig.

Was den palästinensischen Status bei den UN betrifft, würde ich das Ergebnis als symbolischen Erfolg für die Palästinenser und ein Stück weit auch für den Globalen Süden werten. Zwar behalten die Palästinenser lediglich ihren Beobachterstatus, aber sie verfügen künftig über wichtige Mitwirkungsmöglichkeiten und das stärkt ihre Rechte.

Was bedeutet das in der Praxis?

Die palästinensischen Vertreter dürfen fortan bei den Mitgliedstaaten in der alphabetischen Reihenfolge sitzen – auch wenn sie nur Beobachter sind. Darüber hinaus können sie nun eine ganze Reihe zusätzlicher Rechte wahrnehmen, zum Beispiel Anträge einbringen oder die Änderung von Texten beantragen. Sie können auch Statements im Namen von Gruppen abgeben – wie der arabischen Regionalgruppe oder der Gruppe 77, der blockfreien Staaten. Und sie können Ämter in Ausschüssen übernehmen.

Das sind keine unwichtigen Aspekte für die Arbeit in den UN. Sie werden die aktive Mitwirkung der Palästinenser durchaus stärken. Als Nicht-Mitglied haben sie allerdings auch weiterhin kein Stimmrecht. Und sie können auch nicht für einen Sitz im Sicherheitsrat kandidieren – das hat die Resolution so festgehalten.

Die Resolution empfiehlt dem Sicherheitsrat, einer palästinensischen UN-Mitgliedschaft zuzustimmen. Ist das ein realistisches Szenario?

Nein, das ist nicht realistisch. Ein Staat wird UN-Mitglied, indem die Generalversammlung seine Aufnahme auf Empfehlung des Sicherheitsrates beschließt. Da die USA im Sicherheitsrat in dieser Frage ihr Veto eingelegt haben und es weiter tun werden, wird es zu einer palästinensischen Vollmitgliedschaft auf absehbare Zeit nicht kommen.

Insofern muss man sagen: Die Abstimmung am Freitag war eben doch eher symbolisch. Mit ihr gibt es keinen Quantensprung für die Palästinenser – vom Beobachter zum Vollmitglied –, sondern nur eine Stärkung praktischer Rechte und die Botschaft der Generalversammlung, dass Palästina eigentlich in die Reihen der Mitglieder gehört.

Woher kommt der hartnäckige Widerstand der Amerikaner?

Es ist ihre traditionelle Position. Sie vertreten die Ansicht, dass die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit erst dann erfolgen soll, wenn es zwischen Israel und Palästina ein Abkommen gibt. Die UN-Mitgliedschaft steht für die USA am Ende eines Verhandlungsprozesses. Daher haben sie am Freitag gegen die Resolution gestimmt.

Deutschland hat sich zusammen mit 24 weiteren Staaten enthalten. Tut sich die Bundesregierung schwer, sich in der dieser Frage klar zu positionieren?

Ich kann nicht für die Bundesregierung sprechen. Was mir an der deutschen Erklärung zur Resolution jedoch aufgefallen ist: Erstmals wurde darin angedeutet, dass Deutschland – anders als die USA – die Anerkennung der Eigenstaatlichkeit der Palästinenser nicht zwingend erst am Ende eines Verhandlungsprozesses zwischen den beiden Konfliktparteien sieht, sondern möglicherweise auch schon vorher.

Das ist eine wichtige Nuance. Das bedeutet, dass aus deutscher Sicht im Falle der Beendigung des Gazakriegs die Anerkennung der Eigenstaatlichkeit vielleicht sogar schon Teil eines Verhandlungspakets sein könnte.

Die Mitgliedstaaten der EU haben sehr unterschiedlich votiert.

Es gibt drei Lager in dieser Frage. 14 EU-Mitglieder, darunter Frankreich, Polen und Spanien haben sich für die Resolution ausgesprochen. 10 haben sich neben Deutschland enthalten. Nur Ungarn und Tschechien haben aus der EU mit den USA dagegen gestimmt.

Was heißt das für die europäische Einigkeit in der Außenpolitik, wenn die EU in solchen Fragen nicht einheitlich abstimmen kann?

Das ist natürlich sehr misslich. Und man muss ganz klar sagen: In dieser großen Krise hat die EU praktisch keine Rolle gespielt. Zwar hat sie viel geleistet im Bereich der humanitären Hilfe. Aber politisch ist sie bedeutungslos geblieben. In Nahost-Fragen war sich die EU noch nie einig. Die Gespaltenheit bei der Abstimmung ist daher keine Überraschung, aber dennoch bedauerlich.

Wäre ein europäisches Votum für die Resolution jetzt nicht ein gutes Zeichen gewesen, um dem aktuellen Vorwurf der Doppelmoral, den der Westen aus dem Globalen Süden hört, zu begegnen?

Ich gehe davon aus, dass das einige EU-Mitgliedstaaten, die dafür gestimmt haben, genauso gesehen haben. Aber die Lagerspaltung reflektiert die politischen Differenzen in der EU. Die Außen- und Sicherheitspolitik werden in der Regel eben noch immer als nationale Angelegenheiten betrachtet und nicht als vergemeinschaftete Aufgabe.

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Statement klar zur Zwei-Staaten-Lösung bekannt. Wäre ein Votum in Richtung einer palästinensischen Mitgliedschaft nicht ein möglicher Gamechanger gewesen in einem festgefahrenen Konflikt?

Nicht unbedingt bei dieser Abstimmung, weil sie mit Blick auf die Mitgliedschaft ja nur eine Empfehlung abgeben konnte. Aber es ist ein wichtiges Signal auf dem Weg nach vorne. Am Ende ist die Zweistaatlichkeit die Voraussetzung für eine nachhaltige Friedenslösung. Ohne die Staatlichkeit werden sich die Palästinenser und die arabischen Nachbarstaaten nicht auf ein Abkommen einlassen.

Es ist eine Frage des politischen Moments. Das wird dann vermutlich weniger in einer Abstimmung bei den UN sein, sondern vor Ort, wenn man über den „Tag danach“, nach dem Ende des Gazakriegs, verhandelt.