Wirtschaftskrise, Inflation und Armut in Ägypten Hühnerfüße für das Volk

Vor ein paar Monaten noch hat sich Amira, 34, beim Einkaufen kaum Gedanken gemacht. „Heute müssen wir sparen, wo wir können“, sagt die Englischlehrerin aus Kairo, obwohl sie zur Mittelschicht gehört. Eier oder Hühnchen zum Beispiel könne sie sich nicht mehr oft leisten.

„Die Preise sind in den letzten Monaten so gestiegen, dass selbst die leiden, die gute Jobs haben“, sagt sie. Über die sozialen Medien verbreitete das nationale Ernährungsinstitut unlängst sogar den Tipp für eine günstige, proteinreiche Nahrungsalternative: Hühnerfüße. Der Hinweis sorgte für viel Spott, doch der Kilopreis hat sich lokalen Medien zufolge jüngst verdoppelt.

Kaum ein Thema ist in diesen Tagen in Ägyptens Hauptstadt so präsent wie die Preise. Tatsächlich sind Lebensmittel innerhalb eines Jahres im Schnitt um ein Drittel teurer geworden. Die Inflation lag offiziellen Zahlen zufolge zu Jahresbeginn bei knapp 22 Prozent – der höchste Wert seit fünf Jahren –, während die Löhne der Menschen niedrig blieben.

Starke Abhängigkeit von Importen

Laut Weltbank waren in Ägypten schon vor der Krise zwei Drittel der 105 Millionen Einwohner arm oder armutsbedroht. Inzwischen, so berichten es Wohlfahrtsorganisationen, seien auch Leute aus der Mittelschicht auf Hilfe angewiesen.

Ein Grund für hohe Kosten ist Fachleuten zufolge, dass Ägypten stark von Importen abhängig ist – dazu zählt auch Getreide etwa für Hühnerfutter. In den vergangenen Monaten aber sind die für Importe nötigen Dollar im Land knapp geworden, etwa weil ausländische Investitionen zurückgingen und Ägypten Zinsen für hohe Auslandsschulden bezahlen muss.

So lagen in ägyptischen Häfen zuletzt Importgüter im Wert von mehreren Milliarden Dollar fest, die nicht ausgelöst werden konnten. Eine ägyptische Währung, die zuletzt massiv an Wert verlor, machte Importe für Geschäfte oder Produzenten noch teurer – das trieb die Preise weiter hoch.

Die Regierung unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi sieht die Schuld für die desolate Lage indes in externen Faktoren wie der Coronapandemie und dem Ukraine-Krieg. Tatsächlich haben diese Krisen zu einem Einbruch von Einnahmen im Tourismus geführt – und wie anderswo zu steigenden Energie – oder Weizenpreisen.

Hinzu kam, dass verunsicherte Investoren Milliarden von Dollar aus dem Land zogen. „Diese Krise ist nicht unsere“, sagte al-Sisi unlängst in einer Rede, „aber Ägypten zahlt den Preis, wie alle Länder der Welt den Preis zahlen.“ Die Menschen sollten aufhören, Unsinn über die Verschwendung von Staatsgeldern zu reden.

Unmut unter Ägyptern

Er betont zudem: Der Mindestlohn wurde erhöht, Lebensmittelrationen sowie ein Bargeld-Hilfsprogramm für besonders arme und vulnerable Gruppen wurde ausgeweitet. Doch dies reicht „nicht annähernd“, um die Menschen vor den steigenden Kosten zu schützen, heißt es in einem aktuellen Bericht von Human Rights Watch. Im Netz und in Gesprächen äußern Ägypterinnen und Ägypter vermehrt ihren Unmut.

„Es gibt kein Geld für mehr Lehrer und die normalen Menschen leiden, aber die Regierung baut riesige Straßen, Städte und Paläste“, sagt die Englischlehrerin Amira und meint etwa den Bau einer neuen Verwaltungshauptstadt rund 45 Kilometer östlich von Kairo in der Wüste. „Es geht nur darum, dass das Militär durch die Baustellen viel Geld verdient“, glaubt auch die 60-jährige Rentnerin Nadia.

Im Januar klagte der bekannte, sonst regierungsnahe Journalist Amr Adib in seiner Fernsehshow „Al-Hekaya“, dass derzeit „in jedem ägyptischen Haushalt, egal ob arm oder reich, Zukunftsangst“ herrsche. In einer Kabelfabrik außerhalb Kairos kam es dem im Inland blockierten Nachrichtenportal Mada Masr zufolge Ende Januar zu einem Streik, weil Mitarbeitende höhere Löhne verlangten.

Und sogar einzelne Parlamentarier äußerten sich zuletzt kritisch zur Lage. Zum Beispiel die Sozialdemokratin Maha Abdel Nasser. Sie verlange, dass Premierminister Mostafa Madbouly vors Parlament trete und die „wirkliche ökonomische Lage“ schildere, statt einen Bericht zu veröffentlichen, der auf „falschen Behauptungen“ beruhe, sagte sie Mitte Januar. „Als wäre das, was alle Ägypter durchmachen, nur Behauptungen.“

Ägyptens Präsident al-Sisi macht Corona und den Ukraine-Krieg für die katastrophale wirtschaftliche Lage verantwortlich. © Foto: dpa/Andy Rain

Politische Beobachter sprechen von einem „ungewöhnlich“ hohen Niveau an Kritik, denn Parlament und Medien gelten nicht als „unabhängig“ - und kritische Kommentare in sozialen Medien können Verhaftungen nach sich ziehen.

Wenn sich die Ärmsten keinen Reis mehr kaufen und zugleich die eigentlich Regime-stützende Mittelschicht ins Strudeln gerate, berge das Sprengkraft, sagt ein Politikexperte: „Die nächsten 12 Monate werden spannend.“

Viele Ägypterinnen und Ägypter indes glauben kaum an Wandel. Nach der Revolution vor zwölf Jahren sei alles nur schlimmer geworden, sagt etwa die 60-Jährige Nadia, Protest sei heute gar nicht mehr möglich.

Nach der Machtergreifung 2013 sei es Präsident al-Sisi gelungen, seine „autoritäre Herrschaft zu festigen“, schreib Ägypten-Experte Stephan Roll in einer Analyse - durch die Niederschlagung von Protesten, die Inhaftierung tausender Oppositioneller, die weitgehende Gleichschaltung der Medien und unfreie Wahlen.

Hohe Auslandsverschuldung

Angewiesen sei der Präsident, selbst einst General, aber auf die Unterstützung des Militärs - welches in den vergangenen Jahren wiederum „Nutznießer“ der staatlichen Schuldenpolitik gewesen sei.

Die Streitkräfte, denen inzwischen nicht nur Nudelfabriken oder Brauereien, sondern auch zahlreiche Bauunternehmen gehören, hätten besonders von öffentlichen Aufträgen für Infrastrukturprojekte profitiert, so Roll. Fachleute wie er sehen in Megaprojekten daher zumindest einen Grund für die hohe Auslandsverschuldung Ägyptens.

Doch die Bedingungen für Kredite ändern sich. Die Golfstaaten, lange wichtige Geldgeber, treten Beobachtern zufolge zunehmend als Investoren, nicht mehr als einfache Kreditgeber auf.

Ägypten braucht Strukturreformen

Und der Internationale Währungsfonds (IWF) verlangte für einen gerade ausgehandelten Drei-Milliarden-Kredit von Ägypten nicht nur eine Flexibilisierung des Wechselkurses, sondern auch Strukturreformen: Die Ausgaben für nationale Großprojekte müssten reduziert, die Rolle des Staates und des Militärs in der Wirtschaft zurückgefahren werden.

Die Reformen seien „dringend notwendig“, sagt Mirette F. Mabrouk vom Middle East Institute in Washington. Durch den flexiblen Wechselkurs würden wieder Dollar ins Land fließen. „Und für den Wettbewerb um Investitionen ist es wichtig, dass Staat und Militär weniger involviert sind.“

Gegenüber dem Nachrichtensender CNN sagte der ägyptische Außenminister Sameh Shoukri kürzlich, dass staatliche Firmen an den Privatsektor verkauft würden. „Wenn die Regierung die Wirtschaft voranbringen will, hat sie derzeit kaum eine andere Wahl“, sagt Mabrouk.

