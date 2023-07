Wo ist Qin Gang? Chinas Außenminister seit Ende Juni nicht mehr in der Öffentlichkeit

Chinas Außenminister Qin Gang hat erneut seine Teilnahme an einem internationalen Spitzentreffen kurzfristig abgesagt. Ein Ministeriumssprecher sagte am Dienstag, der 57-Jährige werde aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Indonesien reisen, wo diese Woche dessen Amtskollegen aus Südostasien zusammenkommen und auch US-Außenminister Antony Blinken erwartet wird. Details nannte der Sprecher nicht.

Zuletzt war Qin am 25. Juni in der Öffentlichkeit gesehen worden nach einem Treffen mit Staatsvertretern aus Russland, Sri Lanka und Vietnam. Anfang Juli sollte er den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking treffen. Doch auch dieser Termin war kurzfristig verschoben worden. Spekulationen über gesundheitliche Probleme waren von offizieller Seite anschließend zunächst nicht bestätigt worden.

Bei der nun gestrichenen Reise wird Qin nach Angaben seines Ministeriums von Spitzendiplomat Wang Yi vertreten. Als Außenpolitik-Direktor der Kommunistischen Partei steht er in der Hierarchie über Qin. Bei dem Treffen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta kommen am Donnerstag die Außenminister des südostasiatischen Staatenbundes Asean zusammen. Am Freitag stehen dann weitere internationale Treffen an.

Auch Blinken soll teilnehmen. Mitte Juni hatte er als erster US-Außenminister seit fünf Jahren China besucht und unter anderem Gespräche mit Qin und Wang Yi geführt. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind wegen zahlreicher Konfliktpunkte gespannt. (Reuters)