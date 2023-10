Zehn Jahre „Neue Seidenstraße“ Wie geht es mit Chinas Mega-Projekt weiter?

China hält am 17. und 18. Oktober in Peking das dritte Forum zu seiner „Neuen Seidenstraße“ ab. Zum Belt and Road Forum (BRI), das zuletzt 2019 stattfand, werden zahlreiche Staatsgäste erwartet. Darunter: Der russische Präsident Wladimir Putin. Der Kremlchef hatte seine Teilnahme im September bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi in Moskau zugesagt, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete.