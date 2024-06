Zeit für eine neue Afghanistan-Politik Deutschland muss seiner Verantwortung für die Menschen gerecht werden

An diesem Sonntag kommen in der katarischen Hauptstadt Doha auf Einladung der Vereinten Nationen Sondergesandte aus aller Welt zusammen, um über die Lage in Afghanistan zu beraten. Seit knapp drei Jahren sitzen die Taliban in Kabul wieder fest im Sattel und beherrschen mehr oder weniger das gesamte Land. Zum ersten Mal könnte in Doha nun auch eine Taliban-Delegation mit am Tisch sitzen – allerdings ohne eine einzige Frau.