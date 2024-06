Tagesspiegel Plus Zu Besuch bei Freunden : Orbáns neurechte Netze in Deutschland

Ungarns starker Mann trifft an diesem Freitag Bundeskanzler Scholz in Berlin. Auch in der deutschen Hauptstadt hat Viktor Orbán längst sein Netzwerk ausgebaut. Doch deutsche Institutionen sollten seinen ideologischen Vormarsch nicht mitmachen.