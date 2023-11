Zwei-Staaten-Lösung oder Besetzung? Fünf Szenarien, wie es mit Gaza weitergehen könnte

Seit einem Monat führt Israel Krieg gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen als Reaktion auf das Massaker vom 7. Oktober, bei dem 1400 Menschen getötet wurden.

Das erklärte Ziel des jüdischen Staates: die Vernichtung der Hamas und die Befreiung der Geiseln, die sich immer noch in Gaza befinden. Tausende Zivilisten in Gaza starben unterdessen bei den Luftangriffen der israelischen Streitkräfte (IDF), Hunderttausende flohen in den Süden, wo sich eine humanitäre Katastrophe entfaltet. Zuletzt rückten israelische Bodentruppen ins Zentrum von Gaza-Stadt vor.

Israel schafft also kurzfristig Fakten. Was aber soll langfristig mit dem umkämpften Stück Land passieren? Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte zuletzt, dass Israel auf „unbestimmte Zeit die gesamte Sicherheitsverantwortung tragen“ werde. Die G7-Staaten forderten am Mittwoch eine Zwei-Staaten-Lösung und eine Feuerpause im Gaza-Krieg. Welche Zukunft ist für den Gazastreifen vorstellbar?

Szenario 1: Eine Zwei-Staaten-Lösung

Es ist der Lösungsansatz, der in der Geschichte des Nahostkonfliktes immer wieder aufkommt und nun auch wieder gefordert wird: die Zwei-Staaten-Lösung. Am Mittwoch bezeichneten die Außenminister der G7-Staaten bei einem Gipfeltreffen in Tokio einen eigenständigen palästinensischen Staat neben Israel für die einzige langfristige Lösung im Gaza-Krieg.

„Wir brauchen kluge Lösungen, wie und von wem Gaza in Zukunft verwaltet werden kann. Und wir brauchen praktische Schritte hin zur Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn sie in der Ferne liegen mag“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im Anschluss an das Treffen. Zur G7-Runde gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien.

Johannes Becke ist Professor für Israel- und Nahoststudien an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg.

„Arabisch-israelische Kriege haben in der Vergangenheit manchmal zu überraschenden Ergebnissen geführt – nach dem Jom-Kippur-Krieg kam der Frieden zwischen Israel und Ägypten, auch wenn es immer ein kalter Frieden blieb“, sagt Johannes Becke, Professor für Israel- und Nahoststudien an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg.

Es sei zwar noch zu früh, um über solche Szenarien zu sprechen. „Aber auch ich würde davon ausgehen, dass der Gaza-Krieg allen Beteiligten klarmacht, dass es keine ernsthafte Alternative gibt zur Zwei-Staaten-Lösung“, sagt Becke.

Szenario 2: Bleibt die Teilung bestehen – oder besetzt Israel den ganzen Gazastreifen?

Am Sonntag verkündete die israelische Armee die Teilung des Gazastreifens in einen Nord- und einen Südteil. Der Norden Gazas gilt als Zentrum der Hamas, die Kämpfe sind dort in diesen Tagen am schwersten. Durch die Teilung sollte es aber den im Norden lebenden Zivilisten ermöglicht werden, in den Südteil zu gelangen. Könnte es bei diesem Zustand bleiben: Israel besetzt Nord-Gaza, während im Süden eine Art gigantisches Flüchtlingslager entsteht? Oder könnte Israel sogar den ganzen Streifen wieder einnehmen?

Peter Lintl ist Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit israelbezogenen Fragen.

„Ich halte es für ausgeschlossen, dass Israel Teile des Gazastreifens annektiert – dafür gibt es weder das grüne Licht der USA noch eine breite Mehrheit in der israelischen Bevölkerung“, erklärt Johannes Becke. „Jede Form der arabisch-israelischen Annäherung würde damit auf lange Sicht untergraben.“

Auch Peter Lintl, Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik, hält ein solches Szenario für unrealistisch, „vor allem wegen des Drucks der USA“, sagt er. „Eine längere militärische Präsenz im Gazastreifen steht den Vorstellungen der Vereinigten Staaten entgegen, die den Gazastreifen lieber unter internationaler Kontrolle sehen würden. Die internationale Gemeinschaft wird darauf drängen, dass Gaza und vor allem Gaza-Stadt wieder aufgebaut wird.“

Szenario 3: Rückkehr zum Status quo mit noch stärker gesicherter Grenze

Israel besiegt die Hamas, zieht sich aus Gaza zurück – und alles ist wieder wie vor dem 7. Oktober, nur mit einer noch stärker gesicherten Grenze. Ein realistisches Szenario?

Eine Rückkehr zur Ausgangssituation wäre ein deutliches Scheitern der israelischen Politik, weil selbst durch stärkere Zäune und mehr Überwachung, Israel nur vermeintlich sicherer wäre. Peter Lintl, Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik

„Das ist nicht unwahrscheinlich“, sagt Peter Lintl. „Aber das wäre ein Scheitern von Israels Kriegsziels. Denn das wäre ja eine Rückkehr zur Ausgangssituation, mit der Möglichkeit für die Hamas, sich neu aufzustellen.“ Dieses Szenario des Konfliktmanagements gelte in Israel als gescheitert, weil die jüngsten Terroranschläge gezeigt haben, dass man die Hamas nicht eindämmen kann. „Eine Rückkehr zur Ausgangssituation wäre also ein deutliches Scheitern der israelischen Politik, weil selbst durch stärkere Zäune und mehr Überwachung, Israel nur vermeintlich sicherer wäre“, sagt Lintl.

Gideon Rahat ist Politikwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Gideon Rahat, Politikwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem, hält das für möglich, aber für eine schlechte Option. „Niemandem wäre damit gedient: Israel müsste weiterhin mit der Hamas verhandeln und die Palästinenser im Gazastreifen, die nicht der Hamas angehören, müssten einen hohen Preis zahlen – und weiterhin unter der Terrororganisation leben.“

Szenario 4: Die Palästinenser umsiedeln

Die Umsiedelung aller Palästinenser in Gaza war eine Forderung, die für große Aufregung sorgte. In einem Strategiepapier aus dem israelischen Geheimdienstministerium wurde der Vorschlag unterbreitet, die zivile Bevölkerung in den Sinai, also auf die zu Ägypten gehörende Halbinsel an der Grenze zu Israel, zu evakuieren.

Zwar wurde der Plan aus dem Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu als hypothetisches Gedankenspiel beschrieben – aber der Vorschlag stand im Raum und löste alte Ängste aus. Jordanien und Ägypten warnten Israel bereits vor diesem Vorgehen, bezeichneten dies als „rote Linie“.

Versuche, Palästinenser aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland zu vertreiben, oder Bedingungen, das vorzubereiten, werde das Königreich als „Kriegserklärung“ betrachten, sagte der jordanische Ministerpräsident Bisher al-Khasawneh der staatlichen Nachrichtenagentur Petra zufolge am Montag.

Jenseits von kurzfristigen Evakuierungen würde dieses Szenario die arabisch-israelischen Beziehungen aber auf lange Sicht massiv beschädigen. Johannes Becke, Professor für Israel- und Nahoststudien an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, über eine Umsiedlung der Palästinenser

Experte Lintl hält all das ohnehin für ein unrealistisches Szenario. „Es gibt zwar Stimmen in der israelischen Regierung, die das befürworten“, sagt er. „Aber diese Leute haben, was die Kriegsführung angeht, nichts zu sagen.“ Es lasse sich allerdings nicht ausschließen, dass es durch die Intensivierung des Kriegsgeschehens Fluchtbewegungen Richtung Sinai gebe, sagt Lintl. „Aber eine Vertreibung würde bei den Palästinensern das Trauma der Nakba wecken.“

Johannes Becke glaubt zudem, dass eine solche Umsiedlung ernsthafte Konsequenzen hätte. „Jenseits von kurzfristigen Evakuierungen würde dieses Szenario die arabisch-israelischen Beziehungen aber auf lange Sicht massiv beschädigen“, sagt er.

Szenario 5: Internationale Verwaltung – oder eine Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde?

Eine Möglichkeit für die Lösung des gegenwärtigen Konflikts, die von vielen Seiten kolportiert wird, ist, den Gazastreifen unter die Verwaltung einer internationalen Staatengruppe zu stellen – oder die der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Internationale Kontrolle wäre eine Option. Israel würde dies jedoch nur ungern zulassen, da es für seine eigene Sicherheit verantwortlich sein möchte. Gideon Rahat, Politikwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem

Israel äußerte sich bislang eher zurückhaltend dazu, tendiert aber zu einer internationalen Verwaltung.

Gideon Rahat sieht das jedoch skeptisch. „Internationale Kontrolle wäre eine Option. Israel würde dies jedoch nur ungern zulassen, da es für seine eigene Sicherheit verantwortlich sein möchte. Es muss internationalen Organisationen vertrauen können“, so der Experte.

Auch Peter Lintl bezweifelt, dass Israel der Präsenz einer internationalen Truppe zustimmt. „Bis dato hat Israel die Sicherheit des Staates noch nie in andere Hände delegiert“, sagt er. „Es bräuchte hier ein Militär, das auch in Israel Ansehen genießt.“ Genau darüber liefen gerade Verhandlungen zwischen Washington und Jerusalem. Und die werden schwer. „In Israel regiert immer noch eine sehr rechte Regierung, die jegliche politische Vision für eine Unabhängigkeit der Palästinenser ablehnt“, sagt Lintl.

Auch eine Verwaltung durch die Palästinensische Autonomiebehörde ist Teil der Diskussion, am vergangenen Sonntag traf sich US-Außenminister Antony Blinken mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, der Bereitschaft signalisierte, wieder „volle Verantwortung“ für den Gazastreifen zu übernehmen. Dies müsse aber auch Lösungen für das Westjordanland und Ostjerusalem umfassen.

„Eine Aufwertung der Palästinensischen Autonomiebehörde ist, denke ich, das wahrscheinlichste Szenario“, sagt Johannes Becke. „Golfstaaten, die die Muslimbruderschaft und die Hamas mit Skepsis beobachten, könnten eine solche Rückkehr der Autonomiebehörde finanziell unterstützen – vielleicht am ehesten dann, wenn Israel gegenüber der PA diplomatische Zugeständnisse macht.“

Auch Gideon Rahat sagt: „Eine Verwaltung durch die PA wäre die beste Option. Sie sind keine religiösen Fundamentalisten, anders als die Hamas.“ Außerdem habe Israel gute Erfahrungen mit ihnen im Westjordanland gemacht, wo es bereits in vielen Bereichen eine Zusammenarbeit gibt.