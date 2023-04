Kai Wegner im Podcast „Ich habe mich ganz massiv verändert“

„Dynamisch, demokratisch, deutsch“ – so warb Kai Wegner vor mehr als 20 Jahren für seinen Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus. „Ich fand das gar nicht schlimm damals, aber ich würde es heute nicht mehr machen“, sagt er jetzt im exklusiven Interview. Doch was würde er heute anders machen? Das verrät der designierte Regierende Bürgermeister in der aktuellen Folge des Checkpoint-Podcasts „Berliner & Pfannkuchen“ mit Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt und Ann-Kathrin Hipp.

Im Gespräch gibt Kai Wegner unter anderem Einblicke in seine Jugend und verrät, warum er die Schule vor dem Abi abbrach. Er erzählt außerdem, was ihn antrieb, in die Politik zu gehen und wie seine Eltern darauf reagierten. Mit Blick auf seine Jahre in der Jungen Union sagt er: „Ich habe mich da ganz massiv verändert.“ Doch in welche Richtung? Und was motivierte ihn zum Wandel? All das und viele weitere Details hören Sie in der aktuellen Folge.