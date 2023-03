Köln erinnert an die Künstlerin Ursula Wo Rüsseltiere Blumensträuße überreichen

230 Werke von Ursel Schultze-Bluhm, kurz Ursula genannt, sind im Kölner Museum Ludwig zu sehen. Sie mäandrieren durch die Räume, von Kurator Stephan Diederich perfekt in Szene gesetzt. Ein Kosmos betörender oder verstörender, witziger, magischer, fantastischer Gemälde, lebensgroßer Wächterfiguren und Schreine. Ein Märchenwald, in dem Mensch, Tier und Pflanze miteinander oder ineinander existieren.

Es sind lauter extrem bunte Bilder einer fleißigen Frau, die tagsüber für ihren gleichfalls malenden Ehemann Bernard Schultze alles organisierte. Sie führte den Haushalt, das Werkverzeichnis und die Kataloge. Alles für ihren „Bären“, den sie einen großen Künstler, aber einen noch größeren Egoisten nannte. Doch abends tauchte sie an ihrem Schreibtisch ab, um bis Mitternacht wie eine „Spinne“, so ihr Kosewort, ihre Netze anzulegen.

Diese Ursula einzuordnen, fällt schwer. Sie war keine Naive, obwohl sie keine akademischen Weihen besaß. Sie spintisierte nicht, denn all ihre Bilder hatten konkrete Ausgangspunkte und entstanden in ihrem Kopf, in dem ganze Landschaften und Städtebilder Platz hatten. Vergeblich vergleicht man sie mit Künstlerinnen der 1920er Jahre, die auf der letzten Biennale in Venedig ein Comeback erlebten. Ursula war nie Opfer männlicher Macht. „Ursula – Das bin ich. Na und?“ nannte sie eines ihrer Selbstporträts, das vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Es ist nun der Titel der Ausstellung.

Ursula war keine Aktivistin. Mit kleinem Pagenkopf und großen, fast schon archaischen Augen wunderte sie sich über diese Welt. Sie gehörte zur Metamorphose, die sie in Tinte, Öl, Lack, Wachs und alternativen Techniken ausführte. Sie identifizierte sich mit Pandora als Alter Ego.

Es gibt zwar eine ganze Abteilung nächtlicher Bilder, aber letztlich war sie in ihrer Kunst der Zukunft zugewandt. Zwar liebte sie Schränke, in denen sie gern gelebt hätte, doch all ihre pelzbesetzten Schmuckkassetten, Altäre und Hütten sind bar aller Selbstzweifel. Selbst ihre Monster sind wertfrei. Ein rüsselschnäuziges Tier verwandelt sich nicht in einen Prinzen, sondern überreicht der Schönen einen Blumenstrauß.

Charakteristisch sind ihre Binnenflächen mit den fein-ziselierten Kleinstformen, in die sie die Farben und Formen füllte. Sie ritzte, schabte, punktete ihre Flächen mit all den gemischten Ingredienzien, stach mit dem Pinselstiel in die noch feuchte Farbe und schuf ihre eigenwilligen Umrisse.

„Femme et paon de nuit“ von Ursula aus dem Jahr 1972. © Ursula Schultze-Bluhm/Museum Ludwig, Köln Reproduktion: Rheinisches Bildarchiv Köln

So entstanden ausgefaserte Wesen, pflanzlich-figürliche Farbschwellungen, „Haariges, Pelziges, Befedertes, Augapfelbewimpertes, Perliges“, wie sie ihre vibrierenden Strukturen bezeichnete. Das Resultat ist ein unendlicher Bild-Wachstums-Prozess. Manche Fläche wirkt wie ein gehäkeltes Gewebe. Das Ganze in gleißendem Sonnenlicht, in zahlreichen Rosa- und Rottönen, im Schmelz von Grün.

In Köln wurde sie vereinnahmt, bewirtete die High Society und bannte sie als kleine Monster in Öl auf Leinwand. Doch in ihren Erinnerungen ist sie zugleich in Mittenwalde bei Berlin verwurzelt. Dort wurde sie 1921 als Einzelkind in einem großbürgerlich geprägten Milieu geboren. Später besuchte sie das Realgymnasium in Königs Wusterhausen. Als die Familie 1938 nach Berlin-Lichtenrade umzog, betrieb sie Sprachstudien in Englisch und Französisch und begann mit ersten kurzen Prosatexten.

Zur Ausstellung Ursula Bluhm begann ab 1950 als Autodidaktin zu zeichnen und zu malen. 1955 heiratete sie den Maler Bernard Schultze. Beide blieben bis zu Ursulas Tod 1999 ein Paar und teilten sich zeitlebens in ihrer Wohnung ein Atelierzimmer. Die Ausstellung „Ursula – Das bin ich. Na und?“

ist im Museum Ludwig in Köln bis 23.7. zu sehen.

Das war ihr Glück, denn diese Sprachkenntnisse brachten ihr kurz nach Kriegsende eine Anstellung in der Kulturabteilung des Amerika-Hauses in Berlin, ab 1949 in Frankfurt am Main. Im Amerika-Haus lernte sie nicht nur ihren aus Posen stammenden Mann kennen, sondern las das amerikanische Life-Magazin, wo auch die technischen Neuerungen Berliner Forscher in der Mikrofotografie behandelt wurden.

Damit fand sie ihre Quellen in der Botanik und Bakteriologie, lernte sie die Illustrationen von Organen, Blutgefäßen, Mikroben und Zellen von Pflanzen und Hautoberflächen kennen. All diese Dinge hinterlassen ihre Spuren in ihrem Werk.

Seit 1953 widmete sie sich der Kunst, wurde von Jean Dubuffet für seine Collection de l’Art Brut entdeckt und lebte seit 1968 in Köln. Mit feinster Feder tuschte sie ihr Konterfei 1954 mit Bubikopf, großen Augen und einem Strichwerk vom Knopf in der Bluse über den Kragen und den Hals bis zu den Augäpfeln und Augensäcken, um schließlich das Blatt mit Kringeln zu rahmen.

Anfangs finden sich auch Karikaturen, wenn sie einen Zigarettenraucher mit Ring, Rauchwölkchen und Samtbesatz zeigte und ihm eine schöne Tänzerin mitsamt Schmetterling zur Seite stellte. In den Anfängen tauchte auch Berlin zwischen Gefiedertem und Geschupptem auf, etwa im „Vogel über Berlin“ oder als „Berlin-Träume in Mittenwalde“. Um 1960 hatte sie ihre Form, ihre Motive und ihre Farben gefunden. Nun kehrte sie in ihre alte Heimat nur noch zurück, um einen alten Pelzmantel für ihre Pandora-Kästen zu holen.

