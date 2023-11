Tagesspiegel Plus Kosovo Theatre Showcase : Erinnerungsarbeit und Traumabewältigung

Fast in Vergessenheit geraten sind die blutigen Balkan-Kriege in den 90er Jahren. Der kleine Kosovo wurde nach Pogromen an der Zivilbevölkerung 1999 nur mit vereinten NATO-Kräften vor serbischen Attacken gerettet. Auch daran erinnert das alljährliche Theaterfestival „Kosovo Theatre Showcase“ in der Hauptstadt Pristina und Umgebung.