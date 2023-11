1024 Wetten in 217 Ausgaben „Wetten, dass …?“ Was macht die Baggerwette zum Klassiker, Frau Kerstan?

Frau Kerstan, die Wetten sind ein zentraler Faktor bei „Wetten, dass …?“ Wie viele Wetten wurden in der Showgeschichte eingereicht und wie viele davon realisiert?

Bevor Thomas Gottschalk am Samstag den berühmten Satz „Top, die Wette gilt!“ sagen wird, wurden bereits 1024 Wetten gespielt. In insgesamt 217 Folgen sind damit 1249 Wettkandidatinnen und -kandidaten (inklusive mehrfacher Auftritte) angetreten. Eine genaue Übersicht aller eingereichten Wetten gibt es nicht, Angebote sind verteilt auf E-Mail-Postfächer und unzählige Ordner und Kisten, die sich im Archiv des ZDF befinden. Die Zahl ist aber vermutlich sechsstellig. Häufig wurden in den Wochen nach einer „Wetten, dass …?“-Folge über tausend neue Wettideen eingereicht.