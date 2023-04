54-jähriger Brite Hudson startet als künstlerischer Leiter am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe

Alistair Hudson hat am Montag seine Arbeit als neuer wissenschaftlich-künstlerischer Vorstand am Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) begonnen. Der 54-jährige Brite war im Juli 2022 vom Stiftungsrat der Kulturinstitution gewählt worden und folgt auf den am 1. März verstorbenen Peter Weibel, wie das ZKM am Montag in Karlsruhe mitteilte.

Alistair Hudson leitete zuletzt die Manchester Art Gallery und The Whitworth, das Museum der Universität Manchester. Er war Mitglied in einer Vielzahl von Gremien unter anderem der „Turner Prize“-Jury sowie dem Auswahlgremium für den Britischen Pavillon der Biennale von Venedig 2022.

Hudson bildet zusammen mit der geschäftsführenden Vorständin Helga Huskamp den zweiköpfigen Vorstand des ZKM. Zu seinen Aufgaben gehört die wissenschaftlich-künstlerische Leitung, einschließlich der konzeptionellen Weiterentwicklung der Stiftung. Zudem ist er der Sprecher des Zentrums, das von der Stadt Karlsruhe und dem Land Baden-Württemberg als Stifter getragen wird.

Zur Startseite