60. Berliner Theatertreffen Eröffnung mit „Das Vermächtnis“ aus München

Die 60. Ausgabe des Theatertreffens der Berliner Festspiele wird unter neuer Leitung von Olena Apchel, Carolin Hochleichter und Joanna Nuckowska am 12. Mai im Haus der Berliner Festspiele eröffnet. Auf dem Programm steht Philipp Stölzls rund siebenstündige Inszenierung von „Das Vermächtnis (The Inheritance)“ vom Münchner Residenztheater. Das zweiteilige Bühnenepos von Matthew Lopez wird am 12.5. ab 16 Uhr und am 13.5. ab 15 Uhr jeweils mit mehreren Pausen gezeigt.

Das Stück, das von Motiven aus E. M. Forsters 1910 erschienenem Roman „Howards End“ inspiriert ist, sei ein Beziehungs- und Gesellschaftsdrama über drei Generationen hinweg, heißt es in einer Mitteilung der Berliner Festspiele. Stölzls Inszenierung, in der sich das Ensemble in die New Yorker Gay Community der 2010er-Jahre begibt, trete gewissermaßen das „Erbe von Tony Kushners ‚Angels in America‘ an“, heißt es in seitens der Kritiker:innen-Jury.

„Kushners Aids-Drama seziert die Vereinigten Staaten in der Reagan-Ära – Lopez verlängert den Erzählbogen mit Vor- und Rückblenden nun bis zur Präsidentschaft Donald Trumps.“ Der siebenstündige Bühnen-Marathon zeiget nicht zuletzt: „Theater ist immer noch besser als Netflix“.

Der Theater-, Opern- und Filmregisseur Philipp Stölzl wurde bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Mit „Das Vermächtnis“ ist er erstmals zum Theatertreffen eingeladen.

Der vollständige Spielplan des Theatertreffens mit zehn ausgewählten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum wird am Freitag, den 14. April veröffentlicht. Der Ticketvorverkauf beginnt am 28. April um 14 Uhr. (Tsp)

