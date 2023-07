60 Jahre Berliner Philharmonie Goldene Zeiten

An Selbstbewusstsein mangelt es den Berliner Philharmonikern ja nicht. Und das ganz zurecht, schließlich gibt es kein besseres Orchester auf der Welt. Nur ab und an überkommt die Topprofis ein überraschender Anflug von übertriebener Bescheidenheit. Zum Beispiel, wenn es in diesem Herbst um den 60. Geburtstag ihres Stammhauses geht.