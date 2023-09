Ai Weiwei im Interview „Sollte ich nach diesem Interview sterben, sterbe ich mit einem Lächeln“

Herr Ai, der Titel Ihrer aktuellen Ausstellung lautet „know thyself“. Kennen Sie sich selbst?

Nein, das kann ich nicht von mir behaupten. Ich bin ständig auf der Suche. Ich glaube auch nicht, dass ich noch in diesem Leben imstande bin, mich selbst gänzlich zu kennen. Die ganze Lebensreise geht darum, über sich selbst zu reflektieren. Sich selbst zu kennen, ist extrem wichtig in unserer heutigen Zeit. Die Wissenschaften und Technologien entwickeln sich in rasantem Tempo. Gleichzeitig ist die Menschheit gespaltener denn je und unsicher, was die Zukunft betrifft. Alles ist fragmentiert, zersplittert. Wir müssen zurück zu unserer menschlichen Natur und zu mehr Menschlichkeit.