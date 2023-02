Älteste hebräische Bibelhandschrift wird versteigert Sotheby’s setzt Rekordpreis als Schätzung an

Die nach eigenen Angaben älteste und fast vollständig erhaltene hebräische Bibelhandschrift will ein Auktionshaus in New York versteigern. Der sogenannte „Codex Sassoon“ sei um das Jahr 900 entstanden, stamme aus Privatbesitz und sei gut erhalten, wie das Auktionshaus Sotheby's in New York mitteilte. Der Schätzpreis wird mit 30 bis 50 Millionen US-Dollar (28 bis 46,7 Millionen Euro) angegeben. Die Versteigerung soll am 16. Mai in New York stattfinden.

Damit könnte der Codex eines der teuersten jemals verkauften Manuskripte werden. Die Handschrift setzt sich den Angaben zufolge aus 24 Büchern des Alten Testaments der Bibel zusammen, von denen nur zwölf Seiten fehlen. Die Hebräische Bibel sei eines der einflussreichsten Bücher der Menschheitsgeschichte und das Fundament der westlichen Zivilisation.

Benannt wurde der Codex wurde nach einem früheren Besitzer David Solomon Sassoon (1880-1942), der die größte private Sammlung hebräischer Schriften und Bibeln hatte. Der Sassoon-Codex ist weitgehend auf Hebräisch verfasst, enthält aber auch altgriechische und aramäische Passagen. (epd)

Zur Startseite