Anders Wohnen in Dänemark Wo Wildblumen wuchern und Regenwasser willkommen ist

Freitagnachmittag im Nordhavn-Quartier von Kopenhagen. Die Straßen, auf denen Autos allenfalls geduldet werden, sind voller Menschen. Die einen strömen aus Bürohäusern und der nahen Metrostation zu, die anderen sind augenscheinlich hier zu Hause, tragen Einkaufstaschen oder schieben Kinderwagen. Am Ufer entlang der Hafenbecken sonnen sich junge Leute auf den hölzernen Planken. In ihrem Rücken mahnt ein gelbes Schild, weder Musikboxen anzuwerfen noch gar den Grill, und fordert „Rücksicht nehmen und Lärm einschränken“.

Nordhavn ist eine Erfolgsgeschichte, das wird auch an solchen Mahnungen deutlich. Mittlerweile kommen junge Leute eigens hierher, um auf den großzügigen Holzpodesten zu chillen; Eis und Getränke gibt’s in Cafés und Läden, zur Fortbewegung dient das Fahrrad, und die Metro ist nahe. Sie wurde eigens verlängert, um mit dem Baufortschritt des vom Handelshafen zum Wohngebiet umgewidmeten Areals Schritt zu halten; zwei weitere Stationen sind geplant.

Die Transformation von Hafengelände ist mittlerweile üblich in zahllosen Hafenstädten, die innerstädtische Anlagen verlegen mussten, dem Container sei’s geschuldet. Am Nordhavn wird seit weit über einem Jahrzehnt gebaut, vor allem von den Büros Cobe und WERK Arkitekter, doch so, dass nicht der Eindruck einer nie endenden Baustelle entsteht, sondern Abschnitt für Abschnitt ein weiteres Stück lebendiger Stadt.

60.000 Einwohner zählt Køge und hat sich seit 2005 damit verdoppelt.

Die hier wie überall vorzügliche Baukunst, die Kopenhagen mit dem Titel einer „Architekturhauptstadt Europas“ kokettieren lässt, ist das eine; hinzu kommen immer stärker Aspekte des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Im Falle des regen- und küstenreichen Dänemarks heißt das: Wassermanagement.

Noch dreht sich der Baukran: Südwestlich von Kopenhagen entsteht in der Kleinstadt Køge ein neues Wohngebiet. © Bernhard Schulz

Man sieht’s vielleicht nicht auf den ersten Blick; oder vielmehr, was ins Auge springt, ist das viele Grün. Und zwar natürliches Grün: Wildblumenwiesen, die zwischen Häuserzeilen sprießen, üppig in Breite und Höhe und derzeit mit den herrlichsten, bunten Blüten. Zum Beispiel in Køge, 35 Kilometer und ebensoviele Fahrminuten mit der S-Bahn von Kopenhagen entfernt. Die Einwohnerzahl der Stadt am Öresund ist seit 2005 um die Hälfte auf über 60.000 gestiegen.

Auch hier wich der einstige Hafen einem Wohngebiet, Køge Kyst, das Juul Frost Arkitekter mit zumeist sechsgeschossigen Apartmenthäusern bestückt hat, dazwischen und zum offenen Meer hin gestaltet von den Landschaftsarchitekten SLA. Sie ersannen ein System von Cortenstahl-gefassten Wasserrinnen, die in Beete mit heimischer, gezielt angepflanzter Flora münden, und deren tieferer Sinn die Rückhaltung des Regenwassers ist, das nicht länger in der Kanalisation verschwindet, sondern an der Oberfläche bleibt und allmählich versickert.

„Regengärten“ nutzen das Wasser von oben

Das Prinzip ist mittlerweile Standard: In Neubaugebieten wie Nye bei Aarhus, in Kleinstädten wie Vejle oder Middelfart, in renaturierten Straßenführungen Kopenhagens wie um den Sankt Kjelds Plats oder am Sydhavn. Immer geht es darum, Regen und vor allem den an Häufigkeit zunehmenden Starkregen nicht hilflos davonspülen zu lassen, sondern das Wasser zu halten, die „Regengärten“ genannten Grünflächen zu bewässern und das Grundwasser aufzufüllen. Nur, wo dies nicht ausreicht, fließt überschüssiges Wasser ins Meer, wie in dem auf abschüssigem Gelände stehenden Teil des Städtchens Middelfart, nicht ohne mehrere Gatter und Rückhaltebecken passiert zu haben.

Es ist nicht zu übersehen, dass sich die Neubauvorhaben an eine gutsituierte Klientel wenden; die Quadratmeterpreise von Eigentumswohnungen entsprechen dem gehobenen Einkommensniveau des Landes. Und doch muss, zumal in Kopenhagen, der soziale Ausgleich im Blick behalten werden. Im Quartier Frederiks Brygge entstanden nach dem Masterplan von Designgroup Architects 1350 Wohneinheiten meist als geräumige Zweizimmerwohnung, aber ebenso kleinere Einheiten für Studenten und Senioren.

Büsche, Blumen, Bäume: Die Freiraumgestaltung des neuen Wohngebiets Køge Kyst stammt von den Landschaftsarchitekten SLA. © Bernhard Schulz

Das Quartier ist dicht bebaut, Kindergärten und Schule inklusive. Eine Art Gebäudering liegt um eine nach Umbau eher teichförmige Wasserfläche. Alle Bewohner haben Zugang zu den großzügigen, holzbeplankten Gemeinschaftsflächen am Wasser. Und um die Straßenbäume liegen breite Wiesenbeete; so viel Grün, als in einer dichten Stadt überhaupt möglich ist.

Gut, das sind Neubaugebiete – was aber ist mit dem Bestand? Den Sankt Kjelds Plads im Kopenhagener Stadtviertel Østerbro haben SLA Architects aufs Üppigste bepflanzt, mit Bäumen, Büschen und allen Pflanzen, die Wasser lieben. Der asphaltierte Straßenraum wurde radikal verkleinert, Stellflächen wurden aufgegeben, der Kreisverkehr in der Platzmitte deutlich enger gefasst, um die Durchfahrtsgeschwindigkeit zu senken.

All das, betont Designer Bjørn Ginman, im Dialog mit den Anwohnern. Denn auch dafür steht Dänemark: für Einsatz und Erfolg von partizipativen Verfahren, kurzum, für den mündigen Bürger.