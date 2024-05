Angela Merkel und Ulrich Matthes Wie die Ex-Kanzlerin den Schauspieler ehrte

Matthes und Merkel, diese kulturpolitische Kombination ist schon länger kein Geheimnis. Angela Merkel ist ein erklärter Matthes-Fan, sie besucht insbesondere im Berliner Deutschen Theater alle Stücke, in denen er spielt, und schaut gelegentlich noch auf den Premierenfeiern vorbei. Umgekehrt nannte Ulrich Matthes am Dienstagabend im überfüllten Auditorium der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin den Auftritt der Ex-Kanzlerin und Duzfreundin schlichtweg: „crazy“.