Angst vor der Menschmaschine Wie wird KI die Zukunft der Popmusik bestimmen?

In einem offenen Brief haben mehr als 200 US-Künstlerinnen und Künstler dazu aufgerufen, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) streng zu kontrollieren. Durch betrügerische Verwendung von Technologien, mit denen man nicht nur Lyrics, sondern Stimme, Sound und gar Aussehen von Künstlerinnen, Künstlern und Bands kopieren kann, sehen sie die Kunstbranche in Gefahr.