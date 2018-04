Das Internationale Auschwitz Komitee übt scharfe Kritik an der geplanten Teilnahme der Rapper Kollegah und Farid Bang an der Echo-Verleihung am Donnerstag in Berlin. Dies sei „für alle Überlebenden des Holocaust ein Schlag ins Gesicht und ein für Deutschland beschämender Vorgang“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die beiden Künstler sind unter anderem für den Echo in der Kategorie Album des Jahres nominiert. Im Zentrum der Vorwürfe steht ihre Textzeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ aus dem Song „0815“. Der Ethik-Beirat des Bundesverbands Musikindustrie (BMI) hatte entschieden, dass die Nominierung nicht zurückgezogen wird.

Entscheidung des Ethikrats sei "schäbig, feige und falsch"

„Die Entscheidung des Ethikrates und der beteiligten Verantwortlichen bezüglich der Teilnahme des Duos Kollegah/Farid Bang ist schäbig, feige und falsch und leistet mit ihrer Tragweite und öffentlichen Wahrnehmung Antisemitismus und Rechtsextremismus Vorschub“, sagte der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner.

Er erinnerte daran, dass am Donnerstag weltweit der Gedenktag für die Opfer des Holocaust begangen wird. „In diesem Zusammenhang und gerade an diesem Tag mutet der deutsche Beitrag zum Gedenken, so wie er sich beim Echo widerspiegelt, mehr als makaber an.“ (dpa)