Palästina-Schwerpunkt beim Arabischen Filmfestival Der Wille zur Komplexität

Im Jahr 1997, wenige Monate bevor der syrische Theaterautor Saadallah Wannous stirbt, besucht ihn der befreundete syrische Filmemacher Omar Amiralay im Krankenhaus. „Ich will offen sein: Ich bin in Begräbnisstimmung“, gesteht der Kulturaktivist. In Amiralays Dokumentarfilm „There Are So Many Things Still to Say“ führen die beiden ein Gespräch, in dem sie den sogenannten Nahostkonflikt von 1948 bis in die Gegenwart aus der Perspektive syrischer Unterstützer der palästinensischen Befreiungsbewegung Revue passieren lassen.