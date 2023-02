„Außerordentlich kreative Persönlichkeit“ Aviel Cahn wird neuer Intendant der Deutschen Oper Berlin

Neuer Intendant der Deutschen Oper in Berlin wird Aviel Cahn. Der 48-jährige gebürtige Schweizer soll ab 1. August 2026 die Nachfolge von Dietmar Schwarz antreten. Dessen Vertrag endet im Sommer 2025, wie die Senatskulturverwaltung am Montag in Berlin miteilte.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) bezeichnete Cahn als „eine außerordentlich kreative Persönlichkeit“. Er freue sich, dass der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin der Empfehlung des von ihm eingesetzten Beratungsgremiums gefolgt sei. Zuvor war Lederer davon ausgegangen, dass ein neuer Intendant Mitte 2023 feststehen könnte. Nun ist es doch schneller gegangen.

Der promovierte Rechtswissenschaftler und ausgebildete Sänger Cahn leitet derzeit als Generaldirektor die Genfer Oper. Die Stiftung Oper in Berlin vereint seit 2004 die drei Berliner Opernhäuser – Deutsche Oper Berlin, Komische Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden – sowie das Staatsballett Berlin und den Bühnenservice Berlin als eigenständige Betriebe unter einem Dach. (epd)

