Ausstellung zu Gertrude Stein und Pablo Picasso Zwei Suchende in Paris

An dieser Ausstellung hätte Gertrude Stein mit ihrem Hang zur Verrätselung ihre Freude gehabt. Denn wenn sie auch ihren Namen und denjenigen von Pablo Picasso im Titel trägt, gewährt sie der Beziehung der beiden Künstler nur begrenzten Raum. Es wäre wohl auch vermessen, die entsprechenden bildlichen Zeugnisse versammeln zu wollen, angefangen mit dem berühmten Porträt, das Picasso 1905/06 von Gertrude Stein geschaffen hat, in angeblich 80 oder noch mehr Sitzungen in seinem Atelier, und das Stein dem New Yorker Metropolitan Museum vermachte.