Auszeichnungen Wim Wenders erhält Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilms

Der Regisseur, Produzent und Autor Wim Wenders erhält für sein Lebenswerk den Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilms. Der 77-Jährige sei einer der wichtigsten und einflussreichsten Filmschaffenden weltweit, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Dienstag mit.

Mit seinen Werken erlangte der gebürtige Düsseldorfer internationale Berühmtheit. Drei seiner Dokumentarfilme wurden für einen Oscar nominiert, darunter „Buena Vista Social Club“.

SWR-Intendant Kai Gniffke gratulierte dem Filmemacher: „Wim Wenders erschafft wie kein Zweiter ästhetische und wahrhaftige Kunstwerke. Er erzählt Geschichten nicht nur, sondern erforscht diese – und mit ihnen den Menschen selbst. Dabei hat er in den letzten fünf Jahrzehnten Filme für die Ewigkeit erschaffen.“

Der Ehrenpreis wird vom SWR Doku Festival und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergeben – dieses Jahr am 30. Juni in Stuttgart. Dort wird der diesjährige Preisträger des Deutschen Dokumentarfilms sowie weitere Preisträger in anderen Kategorien bekannt gegeben. (dpa)