Axel Springer Preis für jungen Journalismus Sabrina Patsch wird ausgezeichnet

Sabrina Patsch erhält in diesem Jahr den Axel Springer Preis für jungen Journalismus für ihren Essay „Ist KI die neue Atombombe? Der Oppenheimer-Moment des Informationszeitalters“, der im August 2023 im Tagesspiegel erschienen ist. Die Autorin ist promovierte Physikerin und hat ein Volontariat im Tagesspiegel absolviert.

Der Axel Springer Preis für jungen Journalismus wird seit 1991 jährlich vergeben. Die Preisverleihung findet stets am 2. Mai statt, dem Geburtstag des Namensgebers.

Sabrina Patsch wurde in Northeim in Südniedersachen geboren und studierte in Kassel Physik. An der Freien Universität Berlin folgte dann die Promotion. In ihrer Doktorarbeit hat sie sich mit theoretischer Quantenphysik und Quantentechnologien beschäftigt. (Tsp)