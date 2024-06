Favorit setzt sich durch Tijan Sila gewinnt den Bachmann-Preis

Der Schriftsteller Tijan Sila hat den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt gewonnen. Das teilte die Jury am Sonntag mit. Der in Sarajevo geborene und in Kaiserslautern lebende Autor setzte sich bei dem Literatur-Wettlesen gegen 13 Mitbewerber durch.

Silas Siegertext trägt den Titel „Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde“ und sorgte bei der Jury bereits am ersten Wettbewerbstag für einhellige Begeisterung. Von Tijan Sila erschien zuletzt das Buch „Radio Sarajevo“, das seine Kindheit im belagerten Sarajevo zu Beginn der neunziger Jahre behandelt und die darauf folgende Zeit nach der Flucht nach Deutschland. (dpa)