Bauhaus im Nationalsozialismus Auch die Avantgarde war nicht besser als andere

Jahrzehntelang stand das Bauhaus, diese sagenhafte Lehranstalt erst in Weimar, dann in Dessau und zum Schluss in Berlin, für das gute, das bessere Deutschland. Das betraf vor allem die Bundesrepublik, die sich gerne zum weltoffenen Nachfahren der glorreichen Zeit vor ‘33 erklärte. Doch selbst die DDR machte spät ihren Frieden mit dem zuvor geschmähten Bauhaus, als sie entdeckt hatte, dass es dort auch Kommunisten gab.

So legte sich jede Seite ihr Bauhaus zurecht. Vor fünf Jahren wurde der 100. Gründungstag groß gefeiert, mit neuen Museen in Dessau und Weimar. Doch die Aufarbeitung der Geschichte förderte auch unliebsames zutage. Im vergangenen Jahr beschäftigte sich eine Tagung in Weimar mit dem Verhältnis von Bauhaus und Nationalsozialismus, und ebendort folgt nun eine breit angelegte, gleich auf drei Häuser verteilte Ausstellung, die alle Facetten dieser vermeintlichen Nicht-Beziehung in den Blick nimmt.

Denn wenngleich die Lehranstalt Bauhaus dreimal nacheinander von rechtsgerichteten Kräften geschlossen wurde und als Opfer des NS gelten durfte, waren doch nicht alle Bauhäusler Verfolgte. Von 1800 Lehrkräften und Studierenden, die – wie kurz auch immer – am Bauhaus waren, traten knapp 200 in die NSDAP ein, und jeweils mehr als in Dutzend in SA und SS.

Ist alles, was Ex-Bauhäusler lebten und taten, dem Bauhaus als Institution zuzurechnen? Das ist die Kernfrage, auch der Kerneinwand bei aller Beschäftigung mit dem Thema „Bauhaus und Nationalsozialismus“. In jüngerer Zeit ist es im akademischen Milieu üblich geworden, „die“ Moderne unter Generalverdacht zu stellen, und so fällt jede Anbiederung an das Regime, die sich nach Jahrzehnten des Beschweigens mittlerweile auftut, auf die Lehranstalt und ihre hehren Ziele zurück.

Zum Glück folgt die Weimarer Mammutausstellung nicht diesem Fehlschluss. Sie unterscheidet genau zwischen Bauhaus und Bauhäuslern und behauptet nicht mehr, als dass Bauhäusler per se gefeit waren, mit dem Nationalsozialismus zu paktieren. Das reicht bis zu dem Lebensweg eines Fritz Ertl, der im Range eines „SS-Rottenführers“ den Lageplan des Konzentrationslagers Auschwitz zeichnete. Wie genau man Tatsachen untersuchen muss, zeigt im Vergleich das Schicksal des Bauhäuslers Franz Ehrlich, der von den Nazis ins KZ Buchenwald gesteckt wurde und dort das metallene Lagertor schuf – mit dem Lagermotto in Bauhaus-Schrift.

Groteske Verbindung: Der zynische Spruch „Jedem das Seine“ am Eingangstor zum Konzentrationslager Buchenwald ist in den Lettern des Bauhauses geschrieben, das von den Nationalsozialisten geschlossen worden war. © imago/imagebroker/imago/imagebroker/Michael Weber

Das sind zwei Extreme. Gängig hingegen waren Anpassung und Sich-Einrichten; alle Grade des Mitmachens lassen sich ausmachen. Herbert Bayer, gefeierter Meister der Werbung, gestaltete NS-Propagandaausstellungen – freilich ohne die Modernität seiner Entwürfe je zu verleugnen. Wilhelm Wagenfeld formte mit dem „Kubus“-Glasgeschirr einen Klassiker der Design-Moderne, aber zugleich den Verkaufsschlager der Lausitzer Glasfabriken zur Nazizeit.

Selbst Hitler saß auf Stahlrohrmöbeln

Der Maler Oskar Schlemmer, schon 1930 von den Nazis drangsaliert, fand Unterschlupf in einer Wuppertaler Lackfirma und malte Bilder in unverfänglichem Naturalismus. Der Bildhauer Gerhard Marcks schuf die Skulptur „Selene“ und durfte sie nicht ausstellen, weil sein Modell jüdisch war, formte aber zugleich eine Büste von Adolf Hitler.

Der übrigens saß auf seinem „Berghof“ auch im Stahlrohrsessel, diesem Inbegriff des „Kulturbolschewismus“; die entsprechenden Aufnahmen von „Leibfotograf“ Heinrich Hoffmann wurden von der NS-Auslandspropaganda gerne verwendet. Dass in Architektur, Produktgestaltung und Typographie die Grenzen zwischen „verboten“ und „genehm“ besonders fließend waren, ist hinlänglich bekannt. Nicht von ungefähr war es der Architekturhistoriker – und nebenbei Gründungsdirektor des Münchner NS-Dokumentationszentrums – Winfried Nerdinger, der vor dreißig Jahren den ersten Aufsatzband zum Thema herausgab.

Die Ausstellung Die Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus findet an drei Orten in Weimar statt: im, Bauhaus-Museum, Museum Neues Weimar und Schillermuseum. Sie dauert bis 15. September. Der Katalog (Hirmer Verlag) kostet 37 €, im Buchhandel 49,90 €. Mehr Infos unter: www.klassik-stiftung.de

Die Weimarer Ausstellungstrilogie kann sich mithin auf einen über Jahre angewachsenen Kenntnisstand stützen. Was sie hinzufügt, sind zahlreiche Einzelheiten, insbesondere in der Erforschung der Lebenswege, die sich bei vielen Bauhäuslern in den Wirren der Geschichte verlieren.

Erschütternd sind Details wie die Fälschung einer Kleiderbezugskarte durch den Bauhäusler Moshe Bahelfer, der damit eine jüdische Freundin vor der Deportation zu bewahren suchte. Erschütternd auch, dass der als Hilfssoldat eingezogener Bauhäusler Fritz Heinze 1941 in der Ukraine unter Lebensgefahr die Opfer einer anstehenden Erschießung fotografierte – das einzige Zeugnis, das von den Ermordeten geblieben ist.

Optisch zusammengehalten werden die diversen Kapitel durch das stringente Ausstellungsdesign von büroberlin. Ihnen ist es gelungen, die schiere Menge der insgesamt 450 Objekte und zahlreichen Texttafeln so zu bändigen, dass Überfülle und Überforderung ausbleiben. Die Dreiteilung erweist sich als Vorzug. Denn was hier gezeigt wird, ist nicht allein die Nach-Geschichte des Bauhauses. Es ist, wie in einem Brennglas, die deutsche Geschichte im Mahlstrom des 20. Jahrhunderts.