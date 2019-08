Sopranistin Anna Netrebko (47) wird nicht Elsa in „Lohengrin“ bei den Bayreuther Festspielen singen. „Mit großem Bedauern sieht sich Anna Netrebko leider gezwungen, die beiden „Lohengrin“-Aufführungen am 14. und 18. August erschöpfungsbedingt absagen zu müssen“, teilen die Festspiele mit. Zwar sei ihre Stimme nicht angegriffen, aber sie folge dem dringenden ärztlichen Rat zu einer dreiwöchigen Pause. Erst vergangenen Mittwoch hatte Netrebko einen konzertanten Auftritt als Adriana Lecouvreur bei den Salzburger Festspielen abgesagt, war dann am Samstag aber aufgetreten. Die Elsa in der „Lohengrin“-Inszenierung von Yuval Sharon wäre ihr Debüt auf dem Grünen Hügel gewesen. Für Netrebko übernimmt Annette Dasch die Partie. Dasch hat Elsa bereits in der „Lohengrin“-Inszenierung von Hans Neuenfels von 2010 bis 2013 gesungen sowie kurzfristig die erkrankte Sängerin vom 29. Juli 2019 ersetzt. dpa/Tsp