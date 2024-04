Begrünungsaktion „Baumschule Kulturforum“ geht weiter Kiwis an der Piazzetta

Zwei Weinranken und zwei Kiwibäume wurden als letzte gepflanzt, vor Publikum, um den dritten Akt der Begrünung des Kulturforums gebührend zu würdigen. Jawohl, Kiwis! Die Früchte werden in Berlin nicht so groß wie die aus der Ferne importierten, wusste eine kundige Beobachterin zu erklären, die derlei auf eigenem Balkon schon ausprobiert hat. Aber man wundert sich ja doch, was mittlerweile hier alles wächst und gedeiht.

Wachsen und gedeihen tut's am Kulturforum, seit vor knapp zehn Monaten die Steinwüste der Piazzetta erstmals mit Bäumen begrünt wurde, jungen Gewächsen aus der Baumschule in großen Hartgummitöpfen. Die Bäumchen haben seither ordentlich zugelegt, und so blieb die im vergangenen Jahr angekündigte Begrünung kein leeres Versprechen.

Bauminsel vor der Philharmonie. © Leo Seidel

Der ersten Baumgruppe am Rand der Piazzetta gesellte sich bald eine zweite vor der Philharmonie hinzu, und nun ist die dritte Insel geschaffen, auf dem Rasengrün vor der Matthäikirche. Keine besonders „qualifizierte“ Grünfläche, abgesehen vor der majestätischen, in vollstem Laub stehenden Linde, aber dennoch musste die Genehmigung, sie mit Baumschulkindern zu bevölkern, dem Bezirk Mitte mühsam abgerungen werden.

Auch die Philharmoniker ziehen mit

Klaus Biesenbach, Direktor der (benachbarten) Neuen Nationalgalerie, hatte die Projekt-Idee und fand in den weiteren Anrainern begeisterte Mitstreiter. Geht doch! So werden die Philharmoniker, wie ihr Orchestervorstand Stefan Dohr verriet, ihre Biennale 2025 gleich mal zum Thema „Paradise Lost – Bedrohung der Natur“ ausrichten.

Biesenbach selbst hofft auf Verlängerung der derzeit noch bis Ende des Jahres befristeten „Baumschule Kulturforum“. Erst einmal soll's im kommenden Jahr weitergehen. Aber wenn die Bäume nach drei Jahren ihr Topf-Nest verlassen müssen, sollen sie möglichst an ihren jetzigen Standorten in die Erde einwurzeln dürfen.

„Wir wollen uns weder von der Baustelle (gemeint ist das Moderne-Museum) noch durch diese Piazzetta unterkriegen lassen!“, rief Biesenbach aus und stand am Montag da wie ein Feldherr mit 195 kerzengeraden Bäumen. So viele sind nun am Kulturforum versammelt, und zum Ende des hoffentlich fruchtreichen Sommers gibt’s – wortwörtlich! – ein Erntedankfest, dazu eine „Tafel unter Bäumen“ wie schon in den beiden Vorjahren. Was da heranwächst, ist nicht nur Stadtgrün, sondern eine gute Tradition gleich mit.