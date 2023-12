Bekannt aus dem Oscar-Hit „Parasite“ Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun Kyun ist tot

Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun Kyun, der in dem Oscar-prämierten Film „Parasite“ von 2019 mitgespielt hat, ist nach Medienberichten tot aufgefunden worden.

Die Polizei habe zunächst in einem Park der Hauptstadt Seoul einen Mann entdeckt, der ohne Bewusstsein in einem Auto gesessen habe, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch.

Er sei später als der 48-jährige Schauspieler identifiziert worden. Die Polizei schließe Suizid nicht aus.

Den Berichten zufolge erhielt die Polizei am Vormittag (Ortszeit) einen Notruf, wonach Lee vor dem Verlassen des Hauses eine Art Abschiedsbrief hinterlassen habe. Gegen Lee wurde zuletzt wegen des Verdachts des illegalen Drogenkonsums ermittelt.

Lee war bereits vor dem Welterfolg von „Parasite“ in seiner Heimat ein bekannter Schauspieler und spielte in mehreren Filmen des gefeierten Arthouse-Regisseurs Hong Sang-soo mit. Die Gesellschaftssatire „Parasite“ des Regisseurs Bong Joon Ho hatte 2020 vier Oscars gewonnen, für Regie, Drehbuch, bester fremdsprachiger Film und in der Top-Sparte „Bester Film“.

Die höchste Auszeichnung war nie zuvor an einen Film gegangen, der in einer anderen Sprache als Englisch gedreht wurde. (dpa)