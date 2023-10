Bekannt aus „Der Kommissar“ Schauspieler Elmar Wepper ist tot

Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist gestorben. Das bestätigte seine Agentin mehreren Medien. Wie die „Bild“-Zeitung und die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf Weppers Umfeld berichten, starb Wepper plötzlich und unerwartet an Herzversagen.

Wepper wurde 79 Jahre alt. Er hinterlässt eine Ehefrau und einen Sohn.

Mit 14 Jahren spielte Wepper in München erstmals Theater. Und er wurde Synchronsprecher in der US-amerikanischen Jugendserie „Fury“, später in Kinofilmen als deutsche Stimme von Mel Gibson.



Als Berufung empfand er das Schauspielern zunächst aber nicht. Er studierte lieber, Theaterwissenschaften und Germanistik.

Doch 1974 wechselte sein Bruder Fritz zur späteren Kultserie „Derrick“ mit Horst Tappert, seine bisherige Rolle in der Krimi-Reihe „Der Kommissar“ mit Erik Ode wurde frei. Elmar Wepper ergriff die Chance und wurde Odes neuer Assistent.

Die Schauspieler-Brüder Elmar (links) und Fritz Wepper (rechts) bei der Verleihung des Deutschen Entertainment-Preises DIVA 2009 im Hotel Bayerischer Hof. © dpa/Tobias Hase

Seitdem ist er regelmäßig zu sehen, in Filmen ebenso wie in Serien, etwa in „Der Alte“ oder in „Zwei Münchner in Hamburg“ mit Uschi Glas. Hin und wieder drehten die Brüder auch gemeinsam – wie in der Komödie „Drei unter einer Decke“.

2008 folgte dann Doris Dörries Kinofilm „Kirschblüten - Hanami“: Wepper spielt darin Rudi, der mit einer Reise nach Japan die Träume seiner verstorbenen Frau erfüllen will. Statt leichter TV-Komödie bewegendes Drama – ein Genrewechsel, der den Schauspieler für weitere anspruchsvolle Filmcharaktere empfahl.

Für seine Rolle in „Kirschblüten – Hanami“ wurde er mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.(dpa)