Berlin-Tour mit Volker Schlöndorff Hier stand Oskar mit seiner Trommel

Eigentlich wollte er immer mal einen Berlin-Film drehen, nur kam es bisher nie dazu. Trotz seiner Liebe zu Alfred Döblin, trotz des lange verfolgten Projekts einer Verfilmung von „Oedipus siegt bei Stalingrad“, einem Kolportageroman von Gregor von Rezzori über den staatenlosen Redakteur einer Herrenmoden-Zeitschrift im Zweiten Weltkrieg. Es wurde nichts daraus.

Vielleicht, so überlegt Volker Schlöndorff bei unserer verregneten Tour durch die Stadt, sind Trivialfilme über das verruchte Großstadtleben ohnehin nicht so seine Sache. Trotzdem gibt es in Berlin reichlich Schlöndorff-Schauplätze und -Drehorte. Vor der Verleihung des Ehrenpreises bei der Gala zum Deutschen Filmpreis am 12. Mai hat er sie uns gezeigt.

Bahnhof Zoo

Ankunft Bahnhof Zoologischer Garten: 1959 kam Schlöndorff erstmals in die Stadt, er war 20. © Mario Heller

Hier kam ich an, im Oktober 1959 aus Paris, wo ich studierte. Ich war gerade 20, Berlin war grau, es regnete ständig. Ludwig Berger hatte mich gefragt, ob ich bei der SFB-Produktion „Die Nacht in Zaandam“ mit Anneliese Römer und Günter Strack sein Regieassistent sein könnte. Vier Wochen Proben, dann abends das live gesendete Fernsehspiel, man konnte damals ja noch nicht aufzeichnen. Wir drehten mit drei Kameras in Kulissen, meine Hauptarbeit bestand darin, darauf zu achten, dass die Kameras sich nicht in die Quere kamen und es keinen Kabelsalat gab. Ich hatte ein möbliertes Zimmer bei einem Ehepaar in der Kantstraße, durfte die Toilette benutzen, aber nicht das Bad.

Hotel Savoy, Fasanenstraße, zurzeit geschlossen

Im Hotel Savoy in der Fasanenstraße besuchte Schlöndorff 1960 Fritz Lang, hier wohnte er 1990 und drehte 2016 die Hotelszenen für „Rückkehr nach Montauk“. © Mario Heller

Im Januar 1960 besuchte ich Fritz Lang im Hotel Savoy. Ich kannte ihn über Lotte Eisner bereits aus Paris, gerade hatte er das „Kindische Grabmal“ abgedreht, wie er „Das Indische Grabmal“ nannte. Das Nachkriegs-Berlin fand er schrecklich, er riet mir, schnell nach Paris zurückzugehen. Was ich auch tat, schon im März arbeitete ich als Praktikant bei Louis Malles „Zazie dans le métro“. Und weil sie jemand Zweisprachigen am Set brauchten, war ich nur ein halbes Jahr später Regieassistent von Alain Resnais bei „Letztes Jahr in Marienbad“.

1990 wohnte ich wochenlang im Savoy. Ich war aus New York nach Berlin gekommen, diesmal wollte ich bleiben. Ich trieb mich überall in der Stadt herum, war auch um Mitternacht am Alexanderplatz, als dort die ersten D-Mark-Scheine verteilt wurden. Berlin nach dem Mauerfall, das war viel aufregender als New York. Aber zunächst brauchten mich die französischen Investoren, die die Babelsberger Studios übernehmen wollten, als Aushängeschild bei den Verhandlungen mit der Treuhand. Treuhand-Anwalt war übrigens Peter Raue, so lernten wir uns kennen. Babelsberg entwickelte sich dann zum Fulltimejob. Fünf Jahre war ich Geschäftsführer, zog mit meiner Familie nach Potsdam, und es wurde wieder nichts mit dem Filmemachen hier.

Stellan Skarsgård, Susanne Wolff und Niels Arestrup (v.l.) beim Dreh von „Rückkehr nach Montauk“ im Hotel Savoy. © Foto: Wildbunch

Schauen Sie mal, die Havanna-Bar, die alten Lederfauteuils, die ganze Einrichtung ist immer noch da. Die Interieurs des Hotels sind so zeitlos, dass ich schließlich hier gedreht habe. Im Sommer 2016 entstanden hier die New Yorker Hotelszenen für „Rückkehr nach Montauk“, mit Susanne Wolff und Stellan Skarsgård im Fahrstuhl. Mit Niels Arestrup haben wir auch vor dem Eingang gedreht.

Zoo-Palast, Hardenbergstraße

Filmpreis-Galas und Premieren: Im Zoo-Palast wurde Schlöndorff gefeiert – und ausgepfiffen. © Mario Heller

Hier bekam ich 1966 meinen ersten Filmpreis, für mein Langfilmdebüt „Der junge Törless“, das in Cannes Skandal machte. Den Regiepreis teilte ich mir mit Ulrich Schamoni. Ich lebte inzwischen in München, einfach weil dort alle waren, Joe Hembus, Enno Patalas, Alexander Kluge, Jean-Marie Straub und Danièle Huillet, Wim Wenders – und wagemutige Filmproduzenten.

Erinnerungen können täuschen. Die Bundesfilmpreise wurden 1966 in der Deutschen Oper verliehen, im Zoo-Palast wurde Schlöndorff erst 1979 ausgezeichnet, für „Die Blechtrommel“. Die Schauspielerin Luise Ullrich überreichte ihm vor dem berühmten goldenen Vorhang die Goldene Schale, fast von ihr verdeckt Innenminister Gerhart Baum. Das nächste Zoo-Palast-Erlebnis war dann unangenehmer.

Volker Schlöndorff erhält die Goldene Schale für „Die Blechtrommel“, 1979 im Berliner Zoo-Palast. © Erika Rabau/DFF

Bei der Berlinale 1990 stand ich nach der Uraufführung der „Geschichte der Dienerin“ auf der Bühne und wurde ausgepfiffen. Für den schwarzen Humor unseres Drehbuchautors Harold Pinter, der ja das Skript nach dem Roman von Margaret Atwood verfasst hatte, war das genau das Richtige. Wir fuhren dann alle zusammen über den Checkpoint Charlie, um den Film auch im International zu zeigen – schließlich waren es die ersten Filmfestspiele nach dem Mauerfall.

Zur Person Volker Schlöndorff, 1939 in Wiesbaden geboren, gehört zu den wichtigsten deutschen Regisseuren. Er machte seinen Schulabschluss in Paris, lernte dort an der Cinemathèque die französischen Regie-Meister der Zeit kennen und ging nach München, um selber Filme zu drehen. Für sein Debüt, die Musil-Verfilmung „Der junge Törless“, gewann er den Deutschen Filmpreis, mit Margarethe von Trotta, mit der er damals verheiratet war, realisierte er „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm mit der Grass-Verfilmung der „Blechtrommel”, für die er unter anderem 1980 den Auslands-Oscar gewann. Seitdem machte sich der Filmemacher, Drehbuchautor und Produzent vor allem mit Literaturadaptionen einen Namen, die er teils auch in Amerika drehte. Von 1992 bis 1997 war er Geschäftsführer der Filmstudios Babelsberg, seitdem lebt er in Potsdam. Seine jüngsten Filme: „Diplomatie“, „Rückkehr nach Montauk“ und seine in Afrika gedrehte Dokumentation „Der Waldmacher“.

Deutsche Oper, Bismarckstraße

Hier erhielt Schlöndorff nicht nur besagten Preis für seine Musil-Verfilmung, hier wurde 1965 auch „Der junge Lord“ von Hans Werner Henze uraufgeführt, in ebenjener Zeit, als Schlöndorff den Komponisten in die Grunewald-Villa des Synchron-Studiochefs Wenzel Lüdecke einlud, um Henze seinen „Törless“-Rohschnitt zu zeigen.

Ich wollte, dass er die Musik zum Film komponiert, im Gegenzug wollte er, dass ich seine Opern inszeniere. Wir wurden gute Freunde, er hat drei Filme von mir vertont, zehn Jahre später habe ich dann tatsächlich inszeniert. An der Deutschen Oper führte ich Regie bei seinem politischen Stück „Wir erreichen den Fluss“, später auch noch bei Leoš Janáčeks „Aus einem Totenhaus“.

Lehrter Straße, ehemalige JVA für Frauen

Die Überwachungsspiegel hängen noch. Die Frauenhaftanstalt, in der für „Die Stille nach dem Schuss“ der Gefängnisausbruch gedreht wurde, ist längst verlegt worden. © Mario Heller

An der Innenschleuse für die Lieferanten haben wir 1999 die desaströse Gefangenenbefreiung für das RAF-Aussteiger-Drama „Die Stille nach dem Schuss“ gedreht. Die Idee zum Film hatte Wolfgang Kohlhaase schon 1992, er kannte den letzten DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel, der hatte die Akten dazu. Im Film flüchtet Bibiana Beglau mit den anderen zur S-Bahn Lehrter Stadtbahnhof, dorthin, wo heute der Hauptbahnhof ist, und sie fahren rüber zur Friedrichstraße. Nur eine Station, schon waren sie in der DDR.

Mit Schauspielerin Bibiana Beglau beim Dreh zu „Die Stille nach dem Schuss“, 1999. © DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt a.M. / Sammlung Volker Schlöndorff

Die Szene ist einem realen Ausbruch von vier Terroristinnen 1976 aus der JVA in der Lehrter Straße nachempfunden, eine von ihnen war Inge Viett. Sie war 1973 schon einmal erfolgreich aus der Haftanstalt ausgebrochen. Mit dem roten Backstein und den vergitterten, verbarrikadierten Fenstern ist diese frühere Heeresarrestanstalt ein Gefängnis wie aus dem Bilderbuch. Wer hier einsaß, sah nichts von der Außenwelt, kein Tageslicht, es war einfach nur finster. Schauen Sie, der Besuchereingang, die Überwachungsspiegel, alles noch da. Sogar die Einschusslöcher aus dem Krieg.

Murkudis-Store in den Mercator-Höfen, Potsdamer Straße

Vor der ehemaligen Tagesspiegel-Druckerei: Im Store von Andreas Murkudis wurde Stellan Skarsgård in „Rückkehr nach Montauk“ eingekleidet. © Mario Heller

Auch hier, in der ehemaligen Druckerei des Tagesspiegels, waren wir 2016 für „Rückkehr in Montauk“. Im Ladengeschäft von Andreas Murkudis drehten wir, wie Stellan Skarsgård als Schriftsteller Fritz Zorn von einer Verlagsangestellten in einer New Yorker Boutique eingekleidet wird. Sie fand, er läuft zu abgerissen herum, er trug dann modisches Zeug und sah ziemlich lächerlich aus – eine diskrete Anspielung auf Viscontis „Tod in Venedig“.

Unter den Linden

In der Zielgeraden: Der Läufer Volker Schlöndorff bei einem seiner vielen Halbmarathons, Unter den Linden 2006. © imago

Meinen ersten Marathon bin ich mit 60 gelaufen, bis zum meinem 75. wurden es 15. Neunmal Berlin, zweimal Hamburg, einmal Paris, einmal New York und ein Gurken-Marathon im Spreewald. Wenn man zehn Jahre in Folge jeweils einen läuft, bekommt man die Goldene Nadel. Das Schöne ist, man läuft nicht allein, auch beim Trainieren nicht. Du musst ja jede Woche insgesamt die gut 42 Kilometer und ab und zu einen Halbmarathon laufen, wenn du die Strecke am Stück schaffen willst. Also verabredet man sich, läuft mit der Nachbarin, mit dem AOK-Angestellten oder der sächsischen Friseurin. Mit einigen bin ich bis heute befreundet.

Um mich beim Laufen zu beschäftigen, habe ich mich über die Strecke schlau gemacht. Ah, hier war das Zeitungsviertel, da der Kapp-Putsch, Berlin ist seitdem eine andere Stadt für mich. Ich erinnere jede Straße, da, wo die beste Band stand oder wo die schlimmste Durststrecke war, in der Hohenzollernallee nach dem fatalen 36. Kilometer. Das Einlaufen im Olympiastadion war dann jedes Mal ein toller Moment. Meine beste Zeit waren 4:10 Stunden, gar nicht schlecht für einen alten Mann. Wobei die biologische Uhr gnadenlos tickt. Mit 65 heißt es, du bist noch im Aufbau, aber irgendwann kannst du dich nicht mehr steigern.

Yorckstraße, Gleisdreieck

Damit’s beim Laufen nicht langweilig wird. Unter den Yorck-Brücken zählte Schlöndorff während des Marathons gerne die Bahngleise. © Mario Heller

Unter den Yorck-Brücken habe ich beim Marathon immer die Bahngleise gezählt und gegen mich selbst gewettet. Es sind 23, stimmt‘s? Mal sehen, 23, 24, 25, na, doch ein paar mehr. Ich glaube, hier entstand eine kurze Szene der „Blechtrommel“, aber vielleicht war es auch im Wedding, wo wir in der Wiesenstraße den Brand der Danziger Synagoge drehten. Es ist 45 Jahre her, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls kommt Daniel Olbrychski als Bronski von der Musterung und Angela Winkler, Oskar Matzeraths Mutter, holt ihn ab. Im Buch heißt es: „Da hielt meine Mutter den Bronski zum ersten Mal in den Armen, und ich weiß nicht, ob sie ihn später jemals glücklicher gehalten hat.“

Neukölln, Uthmannstraße

Neukölln liegt in Polen. Der Regisseur zeigt der Tagesspiegel-Redakteurin, wo die falsche Fassade mit dem Schriftzug „Danziger Bierbrauerei“ verlief. © Mario Heller

Die gleiche Stelle: das „Blechtrommel“-Team 1978. Volker Schlöndorff sitzt links im Hauseingang. © DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt a.M./Sammlung Volker Schlöndorff. Foto: Renate von Forster

Kopfsteinpflaster, Häuser aus dem 19. Jahrhundert, dezent verschnörkelte Fassaden, damals heruntergekommen, heute renoviert: Die schmale Neuköllner Uthmannstraße ist der berühmteste Schlöndorff-Drehort in Berlin. In der oscarprämierten Grass-Verfilmung der „Blechtrommel“ wurde sie 1978 zur Danziger Straße, in der der kleine Oskar Matzerath aufwächst.

Mit David Bennent (l.) als Blechtrommler Oskar 1978 in der Uthmannstraße. © DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt a.M. / Sammlung Volker Schlöndorff. Foto: Renate von Forster

Stellen Sie sich die Straße ohne Autos vor und schauen Sie Richtung Karl-Marx-Straße. Sie war durch eine falsche Fassade mit dem Schriftzug „Danziger Bierbrauerei“ abgeriegelt, sodass die Uthmannstraße zur Sackgasse wurde. Dort an der Ecke malten wir Waschmittel-Reklame hin, in die Häuserlücke haben wir eine Kriegsruine gebaut, weiter unten schaute Andréa Férreol aus dem Fenster, sie spielte die Frau des Gemüsehändlers. Hier bei der Hausnummer 18 war der Bäcker, da der Gemüseladen, die Schaufenster haben wir durch Vorbauten simuliert. In dieser Straße hat David Bennent als Oskar mit seiner Trommel und seinem hohen Schrei das Glas zum Zerspringen gebracht.

Paris Bar, Kantstraße

Treffpunkt der Berliner Kulturszene und Berlinale-Hotspot: Auch Schlöndorff hat in der Paris Bar gefeiert. © imago/Jürgen Ritter

Was haben wir hier nicht alles gefeiert! Auch die Premiere von „Geschichte der Dienerin“, Harold Pinter war wieder dabei. Mit Bernd Eichinger war ich hier oft, obwohl wir leider nie zusammen gearbeitet haben. Und Herbert Grönemeyer habe ich leider nur halbherzig gefragt, ob er Max Frisch in „Montauk“ spielen will – wäre keine schlechte Besetzung gewesen. Außer zum Essen und Trinken ist so eine Bar eben auch ein Kontakthof, professionell, versteht sich. Und die Paris Bar ist bis heute mein erster Stopp, wenn ich aus Potsdam komme. Ich steige am S-Bahnhof Savignyplatz aus, trinke einen Aperitif und überlege, was der Abend bringen wird.