Berlinale 2024 Regisseur Christian Petzold in die Jury berufen

Die Berlinale hat den deutschen Regisseur Christian Petzold („Roter Himmel“) in die internationale Jury berufen. Das teilte das Filmfestival am Donnerstag mit. Neben Petzold entscheiden der US-Schauspieler Brady Corbet („Die Wolken von Sils Maria“), die chinesische Regisseurin Ann Hui („Tao Jie - Ein einfaches Leben“) und der spanische Filmemacher Albert Serra („Pacifiction“) über die Vergabe der Auszeichnungen im Wettbewerb. Auch die italienische Schauspielerin Jasmine Trinca („Die Geschichte meiner Frau“) und die ukrainische Schriftstellerin Oksana Zabuzhko („Die längste Buchtour“) gehören der Jury an.

Die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o („12 Years a Slave“) leitet das Gremium in diesem Jahr. Petzold war 2023 bei der Berlinale für das Drama „Roter Himmel“ mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden. Für „Barbara“ erhielt der 63-Jährige zudem im Jahr 2012 einen Silbernen Bären. Die international besetzte Jury entscheidet, wer den Goldenen Bären und die Silbernen Bären bei der Berlinale bekommt, die am 15. Februar startet. Die Preisträger werden am 24. Februar gekürt. (dpa)