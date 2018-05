Eine traurige Überraschung: Christoph Terhechte gibt die Leitung der Berlinale-Sektion Forum zum Juli 2018 ab, wie die Internationalen Filmfestspiele Berlin und das Arsenal-Filminstitut am Mittwoch meldeten. Das Arsenal richtet die Berlinale-Sektion seit 1971 aus. Terhechte war bereits seit 1997 Mitglied im Forum-Auswahlkomitee. Im Juni 2001 übernahm er von Forum-Gründer Ulrich Gregor die Leitung der Sektion. Seit 2002 war er auch als Mitglied im Auswahlkomitee des Wettbewerbs der Berlinale tätig. Terhechte, Jahrgang 1961, hatte vor seiner Zeit beim Forum als Journalist und Filmkritiker gearbeitet. Er möchte sich neuen beruflichen Aufgaben stellen, heißt es seitens der Berlinale.

Terhechtes Berlinale-Vertrag lief eigentlich noch bis Frühjahr 2019, er endete zeitgleich mit dem von Berlinale-Direktor Dieter Kosslick, der das Festival nächstes Jahr zum letzten Mal ausrichtet. Die Nachricht vom vorzeitigem Weggang des Forum-Chefs legt die Vermutung nahe, dass er zu einer anderweitigen Tätigkeit wechselt, derzeit laufen Verhandlungen. Ob damit etwa die Leitung eines anderen internationalen Filmfestivals gemeint ist, bleibt vorerst offen.

Terhechtes Abschied fällt in die Zeit der Suche nach einem Nachfolger für Kosslick. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte angekündigt, noch vor der Sommerpause den Namen des neuen künstlerischen Leiters oder der Leiterin bekanntgeben zu wollen. Außerdem bestätigte sie erneut, dass sie eine Doppelspitze befürworten würde, also eine Arbeitsteilung zwischen künstlerischer und organisatorischer Leitung.

Der langjährige Chef der Berlinale-Sektion Panorama, der anderen großen Nebenreihe des Festivals, Wieland Speck, hatte sein Amt bereits letzten Sommer an ein Leitungstrio abgegeben, an Paz Lazáro, Michael Stütz und Andreas Struck. Mit Terhechtes Abschied ist nun klar, dass es für die Berlinale einen umfassenden Neustart bis 2020 geben wird, nicht nur für den Wettbewerb und das Hauptprogramm.

Für 2019, das letzte Kosslick-Jahr, sucht das Forum nun eine kommissarische Leitung

Dieter Kosslick dankte Terhechte für seine „langjährige, großartige Arbeit“: „Das kuratorische Profil der Sektion hat mit seinem facettenreichen Programm einen bedeutenden Beitrag zur Vielseitigkeit der Berlinale und zum Filmdiskurs geleistet“, so Kosslick. "Es waren 17 tolle Jahre", sagte Terhechte dem Tagesspiegel. Auch der Vorstand des Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. dankt Terhechte: „Ihm ist es gelungen, dem Forum der Berlinale die Risikofreude zu erhalten und der Sektion in einer sich stark verändernden Festivallandschaft immer wieder neue Impulse zu geben. Die von Terhechte gesetzten Schwerpunkte für das Forum der Berlinale bereicherten auch ganzjährig das Programm des Arsenal“, so Milena Gregor, Birgit Kohler und Stefanie Schulte Strathaus, die das Arsenal leiten. Man werde nun zusammen mit der Berlinale eine komissarische Leitung für das Forum 2019 suchen. (Tsp)