Gerade hat die neue Doppelspitze der Berlinale ihr Wettbewerbsprogramm für die 70. Jubiläumsausgabe des Festivals bekanntgegeben, da enthüllt die Wochenzeitung "Die Zeit" eine bislang unbekannte Geschichte aus den Anfängen der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Deren erster Leiter, Alfred Bauer, war offenbar ein hochrangiger Funktionär der NS-Filmbürokratie.

"Die Zeit" ist Hinweisen nachgegangen, denen zufolge Bauer, der die Berlinale von 1951 bis 1976 leitete, in der Reichsfilmintendanz gearbeitet haben soll. Joseph Goebbels hatte sie 1942 eingerichtet. Recherchen im Berliner Landesarchiv haben diese Hinweisen bestätigt. Alfred Bauer kontrollierte und überwachte die personelle Seite der laufenden Spielfilmproduktion des "Dritten Reichs", also den Einsatz der Schauspieler, der Regisseure, der Kameramänner und des sonstigen Filmpersonals. Er war nach Informationen des Blattes auch an der Entscheidung beteiligt, welche Filmschaffenden vom Kriegseinsatz freigestellt wurden und wer in die Rüstungsindustrie oder an die Front musste.

Bisher war lediglich bekannt, dass Bauer in der Reichsfilmkammer tätig war. So ist es knapp in der vom Festival und der Deutschen Kinemathek herausgegebenen Berlinale-Chronik des Filmhistorikers Wolfgang Jacobsen vermerkt, die 2000 zum 50. Jubiläum der Filmfestspiele erschien. Er sei ab 1942 für die Universum Film AG (Ufa) tätig gewesen, heißt es dort außerdem.

Bauer soll Mitglied in zahlreichen nationalsozialistischen Organisationen gewesen sein. Unter anderem gehörte er der NSDAP an, der SA und dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. "Die Zeit" zitiert außerdem NS-Dokumente, die Bauer bescheinigen, ein „eifriger SA-Mann“ zu sein.

Nach dem Krieg verschleierte Bauer systematisch seine Vergangenheit. So behauptete er, er sei 1943 aus der NSDAP ausgetreten und schon 1938 aus der SA. Dafür ließen sich laut "Zeit" jedoch keine Belege finden, auch stritt er gegenüber den Entnazifizierungsbehörden seine Tätigkeit in der Reichsfilmintendanz ab. Er erhielt zwei Jahre Berufsverbot, eine Zeit, in der er sich als "inneren Widerständler und widerwilligen SA-Mann" stilisierte, wie "Zeit"-Filmredakteurin Katja Nicodemus schreibt.

Brisant: Die Berlinale verleiht jährlich den Alfred-Bauer-Preis

Sie weist in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe des Blatts außerdem darauf hin, dass auch in einer im Februar im Bebra-Verlag erscheinenden Publikation des Filmhistorikers Rolf Aurich zu Alfred Bauer und den Berlinale-Anfängen die falschen Angaben des Gründungsdirektors beim Entnazifizierungsverfahren nicht erwähnt werden. Das Buch soll in einer Kinematheks-Veranstaltung am 24. Februar, also während des Festivals, vorgestellt werden.

Die Enthüllungen über den ersten Berlinale-Chef sind auch deshalb brisant, weil die Berlinale jedes Jahr den Alfred-Bauer-Preis verleiht, als Silbernen Bären für neue Perspektiven in der Filmkunst. Gewonnen haben ihn unter anderem Nora Fingscheidt (2019 für "Systemsprenger"), Agnieszka Holland, Lav Diaz, Alain Resnais und Andres Veiel. Tsp