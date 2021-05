Als erstes großes Theater der Hauptstadt gibt die Komische Oper Berlin die Saison verloren. Aufgrund der bis Ende Juni gültigen Regelungen der so genannten „Notbremse“ im Infektionsschutzgesetz werde man den regulären Spielbetrieb in der laufenden Spielzeit nicht wieder aufnehmen, gab das von Barrie Kosky geleitete Haus jetzt bekannt.

Ausnahmen könnten lediglich zwei Vorstellungen der Neuproduktion der Operette „Der Zigeuner«baron“ bilden, die im Rahmen des Berliner Pilotprojektes „Perspektive Kultur“ stattfinden könnten. Voraussetzung dafür ist, dass sich Kultursenator Klaus Lederer durchringt, das vor Ostern vorzeitig abgebrochene Projekt wieder aufzunehmen. An der Komischen Oper geht man derzeit davon aus, dass dies Ende Juni der Fall sein könnte. Die Saison 2021/22 soll auf jeden Fall am 29. August mit der Premiere der Oper „Oedipe“ eröffnet werden.

Was wird aus dem "Siegfried" an der Deutschen Oper?

An der Deutsche Oper hofft man dagegen weiter. „Noch haben wir die Saison nicht für beendet erklärt“, ist auf Tagesspiegel-Nachfrage zu erfahren. Freiluftvarianten sind in Planung, außerdem gehört das Opernhaus ebenfalls zu den potenziellen Teilnehmern des Pilotprojekts. Die ursprünglich für Mitte April vorgesehene Premiere von Richard Wagners „Siegfried“ unter der musikalischen Leitung von Sir Donald Runnicles und in der Regie von Stefan Herheim ist offiziell „auf einen noch unbestimmten Termin“ verschoben.

Die Staatsoper schreibt auf ihrer Website, dass „dem Bundesinfektionsschutzgesetz folgend“ alle Veranstaltungen bis Ende Mai 2021 abgesagt sind. Bereits aus dem Spielplan für Juni und Juli gestrichen sind allerdings auch die geplanten Wiederaufnahmen von Michael Thalheimers „Freischütz“-Inszenierung, Puccinis „Madama Butterfly“ sowie „Babylon“ von Jörg Widmann. Die Neuproduktion von Puccinis „La Fanciulla del West“ aber, so ist aus der Pressestelle des Opernhauses zu erfahren, steht noch in der Planung, gerade haben die Proben für die Neuinszenierung begonnen. Allerdings lassen sich aktuell wieder für die avisierte Premiere am 16.6. noch für die Folgevorstellungen Tickets buchen.