Berliner Maler Bernhard Martin Obszöne Verschwendung und die Lust am Profanen

Gläser zerspringen, Kaugummis ziehen Fäden, Oliven fliegen wie Meteoriten. Luftschlangen, Highheels, Cowboyboots und haarige Hände bevölkern die Szenerie, eine besoffene Litschi torkelt querfeldein, woher sie kommt und wohin sie geht, bleibt ungewiss.

Es ist die fulminante Bildwelt Bernhard Martins, die hier in hedonistischer Verschwendung die Leinwände bevölkert. Davor steht der Maler selbst, ganz Schöpfer seiner Motive, gekleidet in Lagen, die die Farbe nicht scheuen, mit blitzendem Goldzahn, getönter Brille und dem Schalk im Blick.

Als Gesprächseinstieg schlägt er erstmal ein Porträtfoto von sich vor: Wie eine liegende Venusfigur inmitten seiner Bilder, davor ein opulentes Galerie-Bouquet, das als prächtiges Memento mori die Vasenränder herunterkriecht. Bernhard Martin zu fotografieren ist wie seine Bilder zu betrachten: sehr lustig, rätselhaft und definitiv außerhalb der Komfortzone.

Als Kunstfigur in der eigenen Ausstellung

Seit vielen Jahren in Berlin lebend und arbeitend, hat sich der gebürtige Hannoveraner mit detailliertem Strich ins kollektive Kunstgedächtnis der Stadt gemalt. Die Berlinische Galerie und das Haus am Waldsee stellten ihn aus, seine Gemälde finden sich in den Wohnzimmern privater Sammler ebenso wie im Sterne-Restaurant. Nun zeigt die Galerie Dittrich & Schlechtriem seine Arbeiten.

Lass die Korken knallen: Bernhard Martins Gemälde „Echo Chamber“ von 2024. © Bernhard Martin, VG Bild-Kunst 2024

Der Titel der Ausstellung lautet „Probleme war gestern“. „Der perfekte Werbeslogan“ findet Bernhard Martin. Das trifft es gut. Auch in der Werbung wird man zu einem gewissen Grad verlockt und getäuscht. Und der Inhalt? „Der oberflächlich betrachtet gesamtgesellschaftlich kleinste gemeinsame Nenner: Wenn man Geld ausschließen würde, Telekommunikation, Pizza (Nudeln hatte ich schon) als vermeintlich verbreiteste Nahrungsform und Hedonismus – häufig unsere Vorstellung von Liebe oder Exzess.“ In diesem Dada-Sprech formuliert es der Künstler. Will heißen, in seiner Malerei geht es um existenzielle Dinge – und Nudeln hat er schon mal gemalt.

Überlegungen zum Hedonismus

Ob sich in seinen Bildern die Liebe finden lässt, ist so subjektiv wie die Liebe an sich. Fließender Käse, Völlerei und iPhones hingegen sind klar erkennbar. Auch Hände mit Ringen und Füße mit Schuhen. Die figurativen Fragmente setzen sich zu exzessiven Konstellationen zusammen, ohne Zeit und Raum: „Ich verneine ein vorherrschendes Interpretationsbedürfnis. Der Mensch neigt bei Abstraktion zu Erklärungsversuchen. Ich experimentiere damit und biete figurative Motive, die abstrakt oder metaphorisch zu lesen sind.“

Die Ausstellung „Probleme war gestern“, bis 13. April, Galerie Diitrich & Schlechtriem, Linienstraße 23, Mo-Sa 11 bis 18 Uhr.

Auch wenn klassische Deutungsversuche an Martins Bildern versagen mögen, fällt es schwer, sie nicht innerhalb einer Erzählstruktur zu betrachten, was auch an den wiederkehrenden Motiven liegt: Innerhalb einer Serie wandert stets ein Objekt von einem Bild weiter ins nächste, wobei Lieblingsmotive auch Jahre später und in anderen Stilen noch vorkommen können. Besonders schön lässt sich dies anhand der Serie „Die Vermessung des Geistes“ nachvollziehen, die – erstaunlich konzeptionell angelegt –, wie eine Studienarbeit über zersprungene Weingläser anmutet.

Häufige Nebendarsteller der Scherben sind Perlen, Erbsen und Pommes. Statt in einem räumlich klar erkennbaren Kontext zerspringen die Gläser vor pulsierend-pastelligen Hintergründen in rauschhaftem Farbumgang. Der ist typisch für sein Werk und sorgt dafür, dass man einen Bernhard Martin sofort erkennt.

Renaissance-Maler als Vorbilder

Der Maler wuchs in Kassel auf, betrachtete dort als Jugendlicher so oft die alten Meister, dass er selbst so malen lernen wollte, als er sich in den Achtzigerjahren an der Kunsthochschule einschrieb. Die deutsche Renaissance, Cranach, Dürer und insbesondere Hans Baldung, Maler, Kupferstecher und Zeitgenosse Dürers, sind bis heute wichtige Inspirationsquellen in Martins Malerei. Er spricht über diese Vorbilder mit ungebrochener, ansteckender Begeisterung.

Tatsächlich sind seine Gemälde von beeindruckender handwerklicher Qualität, was man glatt übersehen könnte, wenn man sich zu sehr auf die Motive konzentriert. In feinen Schichten lagert Martin die Farben übereinander, sodass sie fast transparent, aus sich selbst heraus zu leuchten scheinen.

Idee einer Gesamtkomposition

In nur fünf Wochen hat Martin die Bilder für die Berliner Ausstellung gemalt. Das ist schnell – sehr schnell sogar, für neun Bilder in Öl, deren Schichten lange Trocknungszeiten haben. Man arbeite dann wie ein Komponist, sagt Martin. Das gleichzeitige Malen verschiedener Leinwände sei wie das Komponieren einer mehrstimmigen Partitur. „Dabei geht es nie um Perfektion, sondern um Präzision. Der größtmöglichen Annäherung an die tatsächliche Bildidee und deren Gestaltung.“

Wie seine malerischen Urväter scheint Martin getrieben von der Idee einer Gesamtkomposition. Statt Altarbildern finden sich bei ihm Tableaus voll obszöner Verschwendung, Artefakte des Alltäglichen und magische Verführung. Ein Lebenswerk voll zeitgenössischer Sündenfälle – oder zumindest ihrer profanen Überbleibsel. Dieser Spagat zwischen Pop und Klassik ist faszinierend und nutzt sich auch bei mehrmaliger Betrachtung nicht ab.

Die popkulturellen Referenzen brennen sich ein, das dahinterliegende Chaos verfängt und hält stand. Malerei, wie ein guter Zaubertrick. Bernhard Martin sagt er male, was noch keiner vor ihm gemalt hat, dabei sei „jedem schonmal beim Tanzen auf die Füße getreten worden oder das Stück Pizza auf die Hose gefallen. Finde ich ein Thema.“

Ob schon jemand ein Bernhard Martin-Tattoo hat? Nicht, dass er wüsste, aber schön wär‘s, sagt der Maler – und lässt den Goldzahn blitzen.