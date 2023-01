Berliner Philharmoniker Engelsrauschen und Liebesgeflüster

Am Mittwoch haben sich im Kammermusiksaal der Philharmonie sechs Mitglieder der Berliner Philharmoniker einem seltenen Streichsextett gewidmet: Cornelia Gartemann und Christoph von der Nahmer, Violine; Julia Gartemann und Martin von der Nahmer, Viola; Bruno Delepelaire und Solène Kermarrec, Violoncello.

Von friedvoller Einkehr erzählt Franz Liszts „Angelus! Prière aux anges gardiens“, mit dem der Abend beginnt. Liszt bearbeitete das „Gebet an die Schutzengel“, ursprünglich Teil seines Klavierzyklus` „Années de Pélerinage“, im Jahre 1882 für Streichquartett. Liszt, der sich nach seiner Laufbahn als Virtuose in seinen späten Lebensjahren dem Katholizismus zuwandte und die niederen Weihen eines Abbé erhielt, offenbart in diesem Werk eine gänzlich unbekannte musikalische Seite.

Die Akkorde erinnern an den Flügelschlag der Schutzengel

Zarte, transparent wirkende Akkorde, lassen an den Flügelschlag der Schutzengel denken. Immer wieder treten die ätherischen Klänge der Violinen in Dialog mit dem Choralthema der erdigen tiefen Streicher. Sanfte Pizzicati bilden das Angelusläuten nach. Sensibel lässt Christoph von der Nahmer die meditative Stimmung schliesslich in seinem Violinsolo ausklingen, makellos intoniert auch in höchsten Tönen.

Christoph von der Nahmer, Cornelia Gartemann, Martin von der Nahmer, Julia Gartemann, Solène Kermarrec und Bruno Delepelaire im Konzert. © / Lena Laine

Im folgenden Sextett, „Verklärte Nacht“ op. 4 von Arnold Schönberg, vervollständigen Martin von der Nahmer und Solène Kermarrec das Ensemble. Schönbergs 1899 entstandene Deutung des gleichnamigen Gedichts von Richard Dehmel gehört zu den bekanntesten Werken des Komponisten. Der 25jährige Schönberg selbst betrachtete es als seine erste vollgültige Komposition. Der spätere Schöpfer der Zwölftonmusik steht hier noch in der Tradition Wagners und reizt die Tonalität mit hochexpressiver Chromatik voll aus.

Saisonschwerpunkt: Das Konzert ist Teil des Saisonschwerpunkts „Identitäten“ der Berliner Philharmoniker.



„Wer bin ich, wer will ich sein?“ Der Blick auf uns selbst ist in Bewegung geraten, auch unsere Ideale als Gesellschaft werden mit beispielloser Dringlichkeit diskutiert. Mit diesem Schwerpunkt wird der Beitrag der Musik zu dieser Debatte gezeigt. Erfahren Sie mehr auf der Website: berliner-philharmoniker.de/identitaeten

Die sechs Musiker:innen vereinen auf exzellente Weise Klarheit und Kraft. Dank ihres schlanken aber opulenten Ensembleklangs, der durch ein sparsam eingesetztes Vibrato nie schwülstig wird, bleibt jede Facette von Schönbergs überbordender Chromatik transparent. Nebenstimmen werden rhythmisch präzise musiziert, gehen plötzlich über in unendlich scheinende Melodiebögen, lösen kurz ihre Spannung, um sie sofort wieder aufzubauen.

Angeregt von diesem Werk komponierte Erich Wolfgang Korngold sein Streichsextett D-Dur op.10, das nach der Pause zu hören ist. Als kriegsdienstuntauglich eingestuft und zu einer Militärkapelle abkommandiert, schrieb er es erst 17jährig zwischen 1914 und 1916 in Wien. In diesem Werk zeigt sich Korngold – das „Wunderkind“, dem man später ob seiner Filmmusiken die musikalische Seriosität absprechen sollte – als vollendeter Meister.

Es sind Anklänge an Wagner und Strauss hörbar

Die Musiker:innen erfüllen auch diese quirlige, lebenssprühende Partitur mit prallem Leben. Anklänge an Wagner und Strauss werden dabei genauso hörbar, wie die verfremdeten Anklänge an den Wiener Walzer im dritten Satz. Der elegische zweite Satz, ein Adagio, verweist mit seinen aufsteigenden Kantilenen auf Korngolds zukünftige Filmpartituren, die den Sound Hollywoods später entscheidend prägen sollten. Ein „mit Feuer und Humor“ überschriebenes Finale beendet das Werk – die hervorragenden Musiker:innen sorgen für beides!

Auf Dauer ist das wogende Auf und Ab in wagnerianischer Tradition etwas ermüdend. Es wäre reizvoll, dem beispielsweise Brahms oder Dvořák gegenüberzustellen. Hoffentlich beschert diese Sextett-Besetzung dem Berliner Publikum noch viele weitere, etwas kontrastreichere Konzerte.

