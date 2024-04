Bestsellerautorin Ann Napolitano „Wir tragen die Verletzungen unserer Eltern ein Leben lang in uns“

Frau Napolitano, in Ihren Romanen steht oft die Frage im Zentrum, wie uns Schicksalsschläge beeinflussen. Zuletzt im Bestseller „Hallo, du Schöne“: Darin geht es um vier Schwestern und einen Mann, dessen Trauma das Verhältnis der Frauen zueinander überschattet.

Der Roman beginnt mit einer Geschichte, die meinem Onkel widerfahren ist: Er wurde in derselben Woche geboren, in der seine drei Jahre ältere Schwester gestorben ist.

Mein Großvater ertrug es sein Leben lang nicht, seinen Sohn anzugucken. Er sah immer die tote Tochter. Ich habe aus der Ferne beobachtet, wie mein Onkel darunter litt. So kam ich auf die Grundidee für den Roman.

Sie glauben, solche psychischen Wunden prägen auch nachfolgende Generationen?

Ich finde interessant, wie die Traumata unserer Eltern Risse im Fundament bilden, das wir bereits als Kinder betreten. Wir tragen die Verletzungen unserer Eltern ein Leben lang in uns.

Ann Napolitano, 52, ist eine US-amerikanische Schriftstellerin. Sie hat an der New York University Literatur studiert, sie arbeitete als Lektorin, Assistentin und Dozentin, bevor ihr dritter Roman „Der Morgen davor und das Leben danach" 2020 überraschend zum Verkaufsschlager wurde. Auch ihr kürzlich erschienener Roman „Hallo, du Schöne" (Dumont) stand in den USA wochenlang auf der Bestsellerliste. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Brooklyn.

Welche Gefühle hat das Schreiben dieses Romans bei Ihnen freigelegt?

Keine aus der Vergangenheit. Ich habe das Buch im April 2020 angefangen, zu Beginn der Pandemie. Die Wirklichkeit war so beunruhigend, dass ich mich lieber dem Entwerfen einer fiktiven Welt widmete, in der ich fröhlicher sein konnte als in der echten.

Im vergangenen Herbst habe ich einen Online-Kurs kreatives Schreiben unterrichtet und meinen Schülern gestanden, dass ich mich weiterhin zu 70 Prozent in der Fiktion bewege. Weil ich ständig ein Hörbuch laufen lasse oder selbst an einem Roman schreibe. Ich habe das Gefühl, ich brauche das, um die Realität auszubalancieren. In meinen Büchern spüre ich Trauer und Freude, Liebe und Verbundenheit.

In der realen Welt hingegen habe ich das Gefühl, alles ist dunkel eingefärbt. Ukraine, Gaza, der Wahlkampf in den USA …

Im November wird ein neuer Präsident gewählt. Wäre die Zeit langsam reif für eine Frau im Amt?

Mir würden bessere Kandidaten schon reichen, egal, welches Geschlecht sie haben. Im Moment habe ich die Wahl zwischen zwei weißen Männern. Gegen einen liegen ich weiß nicht wie viele Strafanzeigen vor, und der andere ist sehr alt und nicht gerade umwerfend. Ich finde die Situation wirklich erschütternd.

Ich schlug mich mit der Frage herum, was ich in diesen kurzen wachen Phasen erreichen wollte – und ziemlich schnell wusste ich, meine Priorität liegt beim Schreiben. Insofern hat mir die Krankheit Klarheit gebracht. Bestsellerautorin Ann Napolitano über die Leidenszeit nach der Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus

Halten Sie sich deshalb von Nachrichten fern?

Ich verfolge sie, lese sie aber nicht so obsessiv wie manche Leute. Wir können nicht die Traumata der ganzen Welt auf uns laden. Wir sind nicht dafür gemacht, über unsere eigene Gemeinschaft hinaus das Leid der Menschheit zu absorbieren. So wie wir das jetzt rund um die Uhr tun, auf allen Kanälen, halte ich das für nicht gut für uns.

Es gab noch einen Grund, warum Sie das Leben draußen auf Abstand halten. Mit 20 Jahren infizierten Sie sich mit dem Epstein-Barr-Virus, waren für drei Jahre krank und zählen heute zur Corona-Hochrisikogruppe.

Wenn ich reise, trage ich ein kleines Beatmungsgerät. Ich esse nicht in Restaurants und setze mir eine Maske auf, sobald ich in eine Menschenmenge komme. Ich will auf keinen Fall wieder so krank werden wie vor 30 Jahren.

Ann Napalitanos „Hallo du Schöne“ erschien bei Dumont. © DuMont

Wie hat dieses Trauma der Diagnose Ihre Lebensplanung beeinflusst?

Ich war gerade im dritten College-Jahr, als das passierte. Mein Immunsystem brach komplett zusammen, jeden Tag fühlte ich mich erschöpft und konnte mich kaum länger als drei Stunden konzentrieren. Meine Freunde gingen auf Partys, ich lag im Bett. Ich schlug mich mit der Frage herum, was ich in diesen kurzen wachen Phasen erreichen wollte – und ziemlich schnell wusste ich, meine Priorität liegt beim Schreiben. Insofern hat mir die Krankheit Klarheit gebracht.

Der Erfolg stellte sich jedoch erst vor wenigen Jahren ein, davor hatten Sie eine lange Durststrecke zu überbrücken. Man könnte sagen, diese Entscheidung hat Ihnen viel Leid abgefordert.

So sehe ich das nicht. Ich war das älteste Kind, immer brav, und habe mich nie gegen meine Eltern aufgelehnt. Ohne das Virus wäre ich Zeit meines Lebens darauf bedacht gewesen, ihnen zu gefallen. Ich hätte keinen Versuch unternommen, eine Schriftstellerin zu werden.

Allerdings wurden Ihre ersten beiden Romane abgelehnt. Wie sind Sie mit den Absagen umgegangen?

Als mein zweites Buch keinen Verleger fand, war ich 27 und hatte eine Belastungsgrenze erreicht. Ich fühlte mich so erschöpft wie andere erst mit 80. Würde ich es je schaffen, veröffentlicht zu werden? Diese Frage nagte an mir. Mich überkam eine Traurigkeit. Um mich besser zu fühlen, schrieb ich jeden Tag nur für mich, manchmal 15 Minuten, manchmal eine Stunde – und dieser Prozess half mir.

Litten Sie unter Depressionen?

Sagen wir so, ich schrieb mich aus meinen düsteren Gedanken heraus, um zu überleben. Mich traf eine Erkenntnis: Schreiben gehört zu meinem Leben, der Erfolg vielleicht nicht. Diese Erfolglosigkeit war lange Teil meiner Identität. Ich arbeitete in meinen Zwanzigern nebenbei als persönliche Assistentin, jeder wusste von meinen Ambitionen als Autorin, und ich fühlte mich, als hätte ich öffentlich versagt.

Sie haben als Assistentin für Trudie Styler und Sting gearbeitet.

Das war eine tolle Zeit, ich fühlte mich jeden Tag, als würde ich einen anderen Planeten besuchen. Als ich bei ihnen unterschrieb, machten wir einen Deal. Wenn sie in den Vereinigten Staaten waren, arbeitete ich sieben Tage die Woche für sie. Waren sie zu Hause in England oder irgendwo anders, höchstens vier Tage. Die Hälfte des Jahres hatte ich also Zeit, an meinem Buch zu schreiben.

Sting wurde als Frontmann der Band „The Police“ zum Weltstar. © AFP/FABRICE COFFRINI

Was mussten Sie denn tun?

Die Familie hatte damals sechs persönliche Assistenten, einen an ihrem Hauptwohnsitz, einen, der mit ihnen reiste, einen, der Trudies Arbeit als Filmproduzentin koordinierte und so weiter. Ich war für ihr Leben in Amerika verantwortlich, koordinierte Butler, Köche, Kindermädchen. Wenn Trudie in die Stadt kam, organisierte ich ihre Friseurtermine, ich traf berühmte Menschen, die ich sonst nie kennengelernt hätte.

Die Wirklichkeit war so beunruhigend, dass ich mich lieber dem Entwerfen einer fiktiven Welt widmete, in der ich fröhlicher sein konnte als in der echten. Ann Napolitano

Welche Vorteile brachte der Job mit sich?

Zu Weihnachten bekam ich einmal eine italienische Handtasche geschenkt. Als ich 30 wurde, kauften sie mir ein Paar Prada-Stiefel. Das Beste für mich war jedoch, dass die Familie einen persönlichen Koch hatte. Und wenn sie sich in der Stadt aufhielt, kochte er für uns großartiges Essen.

Wenn alles so harmonisch ablief, warum haben Sie aufgehört?

Mir gelang es 2004, mein erstes Buch zu verkaufen – und ab diesem Zeitpunkt wurde es schwierig, beide Jobs unter einen Hut zu bringen.

Ihr Leben wurde nach der ersten Veröffentlichung nicht einfacher. Der Roman floppte. Eine Zeit lang hatten Sie keine Krankenversicherung, weil sie Ihnen zu teuer wurde.

Ende der Nullerjahre bekam ich mein erstes Kind, das war ein Moment, in dem ich mich gefragt habe, was ich eigentlich mache. Mein Mann versuchte in der Filmindustrie Fuß zu fassen, wir schleppten uns über den Monat. Es ist eine Sache, finanzielle Unsicherheit für sich und seinen Partner zu akzeptieren, aber eine andere, existenzielle Not für sein Kind in Kauf zu nehmen. Also begann ich für Unternehmen Pressetexte zu schreiben, wurde Redakteurin bei einer Literaturzeitschrift und konnte etwas zu unserer Kleinfamilie beisteuern.

Ich war das älteste Kind, immer brav, und habe mich nie gegen meine Eltern aufgelehnt Ann Napolitano

Fühlten Sie sich wohl in Ihrer Haut?

Ja, selbst als wir in einer winzigen Wohnung lebten, uns kein Auto leisten konnten. Das war der Preis, den ich bereitwillig für meine Freiheit zahlte.

Waren Sie in Ihrer Kindheit an solch einen prekären Lebensstil gewohnt?

Überhaupt nicht. Mein Vater verdiente in den 80er Jahren gutes Geld als Anwalt in der Immobilienbranche, meine Mutter hatte einen Doktor in Arbeitspsychologie. Sie gehörten zur oberen Mittelschicht, wir besaßen zwei Autos, meine Mutter trug Pelzmäntel im Winter. Ich sah, wie sie vermögend wurden – und unglücklich. Sie genossen ihr Leben nicht mehr. Und weil ich das beobachtete, habe ich mich nie nach diesen Insignien des Wohlstands gesehnt.

Haben die unterschiedlichen Vorstellungen zu Konflikten zwischen Ihren Eltern und Ihnen geführt?

Sie liebten es, als ich für Sting arbeitete. Darüber mit ihren Freunden zu sprechen, hat ihnen gefallen. Danach hätten sie sich für mich einen Job mit mehr Prestige gewünscht. Meine Entscheidungen machten für sie keinen Sinn. Sie sahen, wie ich die ganze Zeit am finanziellen Bankrott vorbeischrammte – und es war ihnen unangenehm. Einmal überredete mich mein Vater, einen Einstufungstest bei der Berufsberatung zu machen.

Was kam heraus?

Dass ich Park Ranger werden, Besuchergruppen im Nationalpark herumführen könnte. Er hatte sich natürlich eine Karriere als Juristin vorgestellt. Das war nicht so gelaufen, wie er es sich erhofft hatte.

Die Schriftstellerin Jodi Picoult beschwerte sich einmal, die „New York Times“ würde hauptsächlich für weiße männliche Literaten schwärmen. Hatten Sie das Gefühl, dass Ihr Geschlecht einer Karriere im Weg stand?

Meine Bücher wurden früh als Frauenliteratur klassifiziert, der Begriff schmälerte meine Mühen. So als würden wir Frauen über das häusliche Leben schreiben und Männer über weltbewegende Themen. Das habe ich als abwertend empfunden. Ich denke, dass es eine Mauer gibt, über die man als Romanautorin klettern muss, die es für weiße männliche Autoren nicht gibt.

Bei Ihnen stellte sich der Erfolg 2020 ein, als „Dear Edward“, auf Deutsch erschienen als „Der Morgen davor und das Leben danach“, überraschend zum Bestseller und kurz darauf von Apple als Serie verfilmt wurde.

Früher habe ich für meine eigene psychische Gesundheit geschrieben. Es fühlte sich egoistisch an, ich konnte meinen Kindern davon keine neue Kleidung kaufen. Als ich an „Dear Edward“ arbeitete, hatte ich zum ersten Mal kein schlechtes Gewissen, diese allgegenwärtige Ganzkörperschuld verschwand, weil ich einen vernünftigen Vorschuss bekommen hatte. Seitdem setze ich mich an den Schreibtisch mit dem beruhigenden Gedanken: Ich werde dafür bezahlt.

Die deutsche Schriftstellerin Ingrid Noll nutzte ihre ersten Tantiemen, um das Dach ihres Hauses zu erneuern. Was haben Sie sich geleistet?

Wir haben uns endlich ein neues Bett gekauft. Das alte stammte noch von meinen Eltern und war mindestens 30 Jahre alt. Vor etwas mehr als einem Jahr sind wir in eine neue, größere Mietwohnung in Brooklyn gezogen, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein kleines Büro. Früher habe ich überall geschrieben, wo ich gerade Zeit fand: im Auto, in der U-Bahn, am Küchentisch. Das restliche Geld liegt auf der Bank, ich denke jeden Tag, der Erfolg kann morgen vorüber sein.

Dabei können Sie sich zurücklehnen. Der Nachfolger „Hallo du Schöne“ stand wochenlang auf der Bestsellerliste der „New York Times“. Oprah Winfrey empfahl es als Buch des Monats in ihrem einflussreichen Leseclub.

Ich erfuhr erst davon, als sie mich persönlich anrief. Nur meine Agentin und Lektorin wussten Bescheid, durften mir aber nichts sagen.

Jonathan Franzen erhielt für „Die Korrekturen“ 2001 dieselbe Ehre. Er sagte damals über die Entertainerin: „Sie hat ein paar gute Bücher ausgewählt, aber genug schmalzige und eindimensionale, sodass ich innerlich schaudern muss.“ Wie war Ihre Reaktion?

Definitiv anders. Ich habe ihre Talkshow als Teenager gesehen, ich bewundere sie. Ich brachte gerade den Müll runter, als ich den Anruf bekam. Am anderen Ende sagte eine Stimme: „Hi, hier ist Oprah.“ Ich dachte, aha, ein Robocall.

Ein was, bitte?

Das sind diese automatisierten Anrufe von Politikern, die dich dazu animieren sollen, sie zu wählen. Aber dann sagte Oprah Winfrey, dass sie mein Buch gelesen und wie gut es ihr gefallen habe. Das fühlte sich wie eine außerkörperliche Erfahrung an. Ich wollte aus dem Foyer unseres Gebäudes raus, um sie besser zu verstehen, doch mein Handy machte so ein Knackgeräusch, dass ich dachte, wenn ich mich bewege, bricht das Telefonat weg. So stand ich minutenlang mit meinem Müll und dem Telefon in dem winzigen Flur, während wir uns unterhielten.

Hat Sting Ihnen auch gratuliert?

Nein, er hat sich nicht gemeldet.