Bilanz von „Caren Miosga“ zur Sommerpause Gutbürgerliche Langeweile

Die Frage klingt nach einem spannenden Talkshow-Thema: Müssen bei „Caren Miosga“ die Alarmglöckchen läuten? Nach der Sendung am Abend der Europawahl am 9. Juni wird bis zum 25. August pausiert. Und vielleicht darüber nachgedacht, was verändert werden muss.

Starker Einstieg

Der Talk der ehemaligen „Tagesthemen“-Moderatorin war am 24. Januar mit viel Hallo, großen Erwartungen und einer sehr respektablen Quote gestartet, 4,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. Angekündigt hatte Miosga längere Einzelgespräche, weniger Konfrontation, mehr Information über das Funktionieren von Politik. Revolution statt Weiter-so.

Die Premiere mit CDU-Chef Friedrich Merz bestand den Eingangstest. In den anschließenden Sendungen war die Spitzenpolitik zu Gast im Berliner Studio: Annalena Baerbock und Robert Habeck (Die Grünen), Markus Söder (CSU), Christian Lindner (FDP), Lars Klingbeil (SPD), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla. Am 14. April wurde die Galerie für das schnell eingewechselte Thema „Iran greift Israel an – Eskaliert die Lage im Nahen Osten?“ unterbrochen.

Der Tiefpunkt in der Reichweite war damit erreicht: 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. „Caren Miosga“ war deutlich unter den Durchschnitt von „Anne Will“ gerutscht, diese Talkshow war im finalen Jahr von knapp drei Millionen eingeschaltet worden. „Caren Miosga“ hat diesen Wert bis zur Sommerpause nicht wieder erreicht.

Gute Manieren, schlechte Quoten

2,34 Millionen sind knapp die Hälfte des Publikums vom Starttermin im Januar 2024. Die Platzierung am Sonntag um 21 Uhr 45 ist unverändert sehr gut. Der „Tatort“ um 20 Uhr 15 versammelt ein Millionenpublikum, von dem „Sabine Christiansen“, „Günther Jauch“ und „Anne Will“ samt und sonders profitiert haben – und „Caren Miosga“ in gleicher Weise profitieren sollte.

Erkennbar funktioniert das Konzept dieser politischen Personality-Show nur so ungefähr. Passt es nicht viel besser ins Programm von Phoenix, wo ein aufgeklärtes Publikum für weitere Aufklärung über Politikerin Y oder Politiker X zu gewinnen ist? Der zuschauerträchtigste Talk im deutschen Fernsehen braucht ein Spannungs-, Erregungs- und Attraktivitätslevel wie der vorausgehende „Tatort“. Nicht Mord noch Totschlag sind gemeint, dafür aber Brisanz und Begeisterung.

Auch der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla durfte bei Caren Miosga Platz nehmen. © NDR/Thomas Ernst

„Caren Miosga“ strahlt eine gediegene Langeweile aus. Es wird mit moderaten Worten gesprochen und mit guten Manieren agiert. Die 60 Talk-Minuten im Ersten wirken zunehmend wie ein Moratorium vom politischen Alltag, der diese Dignität, Solidität und Integrität nicht kennt. Krasser gesprochen: Die Brandstifter finden sich im Studio in Berlin-Adlershof nicht ein.

Die Schärfe nach dem Plausch

Kann natürlich alles noch kommen. Im Herbst stehen drei Landtagswahlen im Osten an. Laut Prognosen liegt die AfD in Thüringen vorn, mit der CDU in Sachsen gleichauf, und ob in Brandenburg eine Regierung ohne und gegen die Rechtsextremen zustande kommt, wird sich erst nach dem Wahltag am 22. September herausstellen. Und 2025 wird ein neuer Bundestag gewählt. Da kommt viel Wasser auf die Talk-Mühlen. „Caren Miosga“ wird sich ordentlich was abzweigen müssen.

Joachim Huber verfolgt „Caren Miosga“ seit deren Sendestart im Januar.

Dabei ist das folgende Paradox bemerkenswert: Die Fernsehzeitschrift „Hörzu“ hatte Ende April eine Umfrage mit dem Thema „Wer macht den besten TV-Talk?“ publiziert. Auf Platz eins des Rankings findet sich Caren Miosga. 70 Prozent der Deutschen gaben ihr die Note „sehr gut“ oder „gut“. Dahinter folgt Sandra Maischberger mit 60 Prozent vor Markus Lanz mit 58 Prozent, Maybrit Illner kommt auf 52 Prozent, Louis Klamroth liegt mit 26 Prozent am Schluss.

Im Direktvergleich mit Maischberger (85 Prozent) finden die Deutschen Miosga (88 Prozent) kompetenter, sympathischer (87 zu 81 Prozent) und durchsetzungsfähiger (76 zu 73 Prozent).

Die Talkerin Caren Miosga fährt also beim Publikum Bestwerte ein. Bleibt das Rätsel, warum Miosga diese Anerkennung nicht in Reichweite verwandeln kann. Vielleicht liegt es nicht an der Moderatorin, sondern am Konzept der Talkshow. Politikerinnen und Politiker der ersten Reihe sitzen im Berliner Studio, sie werden freundlich behandelt, freundlich befragt, nach der ersten (Plausch-)Runde kommen Experten und Journalisten dazu, die jene Schärfe einbringen sollen, die Miosga zuvor nicht aufbringen wollte. Was zu spät kommt, das bestraft das Publikum.

Ist das interessant, ist diese Mischung aus Personality und Debatte von solchem Gehalt, dass Millionen einschalten wollen? Immer wieder hieß und heißt es, die Deutschen würden den Streit nicht lieben, schon gar nicht in der Politik oder in den Parteien. Wenn das aber nicht stimmt, wofür der nicht enden wollende Culture Clash in den sozialen Medien spricht, ist der Miosgasche Säuseltalk auf dem falschen Weg. In der anderen Richtung wartet: mehr Konflikt, mehr Kampf, mehr Krampf. Aber auch mehr Quote,