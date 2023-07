Björn Böhning, Chef der Produzentenallianz „Wir brauchen eine Trendwende“

Herr Böhning, der Sender Sky hat – Wochen vor dem Doppelstreik in Hollywood – alle seine Fiction-Produktionen in Deutschland abgesagt, Serien wie Eventfilme. Warum hat das derart heftige Folgen, dass Sie von einer Spur der Verwüstung in der Produktionslandschaft sprechen?

Weil die Ankündigung von Sky sehr kurzfristig kam. Produzentinnen, Drehbuchautoren, Regisseurinnen oder Schauspieler haben sich fest auf Zusagen und Verträge für Projekte verlassen, die in den nächsten Monaten hätten stattfinden sollen. Auch große Serienproduktionen gehören dazu. Als Ergebnis der fatalen Geschäftspolitik von Sky befürchten wir, dass einige tausend Kreative erstmal keine Arbeit haben, weil der Markt sie so schnell nicht übernehmen kann.