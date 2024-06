Blasse rote Linien bei der Fusion Das Festival braucht eine klarere Haltung zum Nahost-Konflikt

Mit Musik die Welt vergessen - wer möchte das in diesen Zeiten nicht? Ab Mittwoch reisen wieder Zehntausende zum Musikfestival „Fusion“ auf dem ehemaligen Militärflugplatz im mecklenburgischen Lärz, um dem Versprechen der Veranstaltenden zu folgen: „Im kollektiven Ausnahmezustand entfaltet sich an einem Ort ohne Zeit ein Karneval der Sinne, in dem sich die Sehnsucht nach einer besseren Welt spiegelt.“ Diese vermeintlich bessere, hier insbesondere von linken Gruppen getragene Welt wird jedoch erschüttert von heftigen internen Debatten um den Krieg im Nahen Osten nach dem Hamas-Überfall auf Israel. Der „Fusion“ fehlt dabei, wie zuletzt schon zum russischen Angriff auf die Ukraine, eine klare Haltung.