Blendende Weihnachten Eine Komödie für die ganze Familie

Wer dachte, dass niemand das beleuchtete Haus von Clark Griswold (Chevy Chase) in „Schöne Bescherung“ übertreffen kann, der hat sich geirrt: In dem Film „Blendende Weihnachten“ kämpfen zwei Nachbarn darum, das hellste Haus zu haben.

So begann der ungewöhnliche Wettkampf: Auf einer Webseite, die Satellitenbilder von der Erde zeigt (ähnlich wie Google Earth), kann Buddy Hall (gespielt von Danny DeVito) sein Haus nicht sehen. Deshalb will er sein Haus so beleuchten, dass es vom Weltall aus zu erkennen ist. Weil er seinem Nachbarn Steve Finch (gespielt von Matthew Broderick) damit die Show für sein eigenes Weihnachtsfest stiehlt, tritt Buddy einen Wettkampf los: Wer hat das hellste Haus? Wird es jemals einen Gewinner geben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite