Bloß nicht nach dem Sinn fragen Naiver Spaß „Death Drive“ in der Volksbühne

Wenn das keine hart gesottene Ko-Zuschauerschaft ist: Wer seinen Sitz zu „Death Drive“ einnimmt, der jüngsten Premiere an der Berliner Volksbühne, platziert sich hinter einem illustren Trupp von Skeletten, die vollständig die erste Reihe besetzen. Passend zum Motto des Abends, das sich gut Freudianisch mit „Todestrieb“ übersetzen lässt, groovt sich – und uns – im Orchestergraben die Band „Beat`n Blow“ auf den Morbiditätstrip ein. Die hellbeigen Hoodies tief ins Gesicht gezogen, stehen die sechs Musiker dem Zombie-Charme der first row in nichts nach.