Bücher über die Uiguren in Xinjiang Wie ein muslimisches Turkvolk mit Chinas Han-Mehrheit zusammenstieß

Lange wollte kaum jemand etwas von den Unruhen in Xinjiang wissen. Tatsächlich war 2017, zu Beginn der Masseninternierung von Uiguren, die Faktenlage dünn. Dann nahmen die Schlagzeilen überhand.

Wir stellen Bücher vor, die das Geschehene so kühl und genau wie möglich darstellen.

1. Tahir Hamut Izgil: In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung

Was es heißt, als Uigure in China zu leben, erfuhr er lange, bevor 2017 die massenhafte Einsperrung in Xinjiang begannen. Schon Mitte der 1990er Jahre wanderte Tahir Hamut Izgil, einer der namhaftesten Dichter des muslimischen Turkvolks, unter hanebüchenen Anschuldigungen für drei Jahre hinter Gitter: erst in ein Gefängnis in Urumtschi, dann in ein Arbeitslager in Kaschgar. Von dieser Demütigung erzählen seine autobiografischen Notizen aber nur im Vorübergehen.

Tahir Hamut Izgil: In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung. Uigurische Notizen. © Hanser Verlag

Das Beklemmende liegt in der Nüchternheit, mit der er, unterbrochen von einer Handvoll eingestreuter Gedichte, die unaufhaltsame Ausdehnung der ebenso primitiven wie hochtechnologisierten Überwachungsmaschinerie festhält, die ihm und seinesgleichen auf Geheiß der Pekinger Zentralregierung die Luft abschnürte. Wer diese kulturelle Marginalisierung, der er und seine Familie 2017 in die USA entkamen, nur aus den Schlagzeilen kennt, wird hier denkbar unsentimental in deren Mechanismen eingeführt.

Tahir Hamut Izgil: In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung. Uigurische Notizen. Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer. Mit einer Einleitung von Joshua L. Freeman. Hanser Verlag, München 2024. 272 S., 25 €.

2. Perhat Tursun: The Backstreets

Perhat Tursun war das zweifelhafte Glück des Exils nicht mehr vergönnt: Der Dichter sitzt seit sechs oder sieben Jahren an einem unbekannten Ort in Xinjiang für unbekannte Zeit in Haft. Während die Zwangssinisierung durch Umerziehung in den sogenannten Studienzentren weitgehend beendet ist, hat man die prominentesten Köpfe der Uiguren mittlerweile einfach weggesperrt.

Perhat Tursun: The Backstreets. A Novel from Xinjiang. © Columbia University Press

Tursuns Roman, der leider nur auf Englisch vorliegt, ist von ähnlich unheimlicher Stille wie die Prosa seines Freundes Izgil, doch in seinem kühlen allegorischen Zugriff literarisch ungleich stärker. Unfähig, die Zeichen einer politischen Verdunklung zu deuten, zieht ein namenloser Ich-Erzähler, der sich in einem von Han-Chinesen geleiteten Büro hat anstellen lassen, durch ein versmogtes Urumqii und verliert allmählich den Verstand.

Der Übersetzer hatte das Manuskript des 2015 nach mehreren Revisionen beendeten Romans lange zurückgehalten, um den Autor nicht zu gefährden: Nun steht er, gepriesen von Gary Shteyngart bis J.M. Coetzee und gerne verglichen mit Albert Camus’ Roman „Der Fremde“, als einzigartiges Menetekel da.

Perhat Tursun: The Backstreets. A Novel from Xinjiang. Translated by Darren Byler and Anonymous. Columbia University Press, New York 2022. 168 S., 20 USD.

3. Gülnisa Erdal: Banus Erlösung

Aus den literarischen Zeugnissen der uigurischen Unterdrückung sticht Gülnisa Erdals erster Roman heraus, weil er in der Sprache des Imperiums abgefasst ist. Für seine heute im Berliner Exil lebende Autorin, die an der Xinjiang-Universität für Finanzen und Wirtschaft in Urumqi eine Professur für chinesische Literatur und Didaktik innehatte, war das Neben- und Miteinander der Sprachen und Kulturen lange eine Selbstverständlichkeit.

Gülnisa Erdal: Banus Erlösung. © Ostasien Verlag

Wie es sich in ein tyrannisches Gefälle verwandelte, erzählt Erdal mit den Mitteln des psychologischen Realismus aus der Perspektive einer rund vierzigjährigen, nicht unbedingt sympathischen Heldin namens Banu. 2017 kehrt diese nach Xinjiang zurück, um ihre kranke Mutter zu besuchen, und verfängt sich nicht nur im Apparat der Behörden, sondern auch in einem Netz aus Opportunismus und Verrat. Geduldig schildert Erdal dabei auch die historische Dimension des Konflikts.

Gülnisa Erdal: Banus Erlösung. Roman. Bilinguale Ausgabe. Aus dem Chinesischen von Andreas Guder. Ostasien Verlag, Großheirath 2022. 353 S., 29,80 €.

4. Mathias Bölinger: Der Hightech-Gulag

Chinas repressive Motive und Methoden beleuchtet Mathias Böhlinger mit journalistischer Anschaulichkeit. In einer Mischung aus aktueller Reportage und geschichtlichem Hintergrund untersucht der Sinologe und Slawist, der bis 2021 fünf Jahre lang als Korrespondent in Peking lebte, die Genese der Spannungen.

Mathias Bölinger: Der Hightech-Gulag. © C. H. Beck Verlag

Was mit uigurischen Autonomiebestrebungen schon vor der kommunistischen Machtübernahme begann und nach 1949 zunächst zu einer Vielvölkerpolitik nach sowjetischem Vorbild führte, eskalierte Anfang der 1990er Jahre zu gewalttätigen Unruhen, die sich im Zuge des internationalen Kriegs gegen den muslimischen Terror nach 9/11 weiter verschärften.

Mit Chen Quanguo holte man Mitte 2016 einen Parteisekretär aus Tibet nach Xinjiang, der ein drakonisches Regime installierte. Böhlingers Buch lebt von eigenen Erfahrungen und Augenzeugenberichten, greift aber auch auf die chinesischen Datenleaks zurück, die weltweit dazu beitrugen, die Umerziehungslager als den menschenrechtlichen Skandal zu begreifen, der sie waren.

Mathias Bölinger: Der Hightech-Gulag. Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. C. H. Beck, München 2023. 256 S., 18 €.

5. Björn Alpermann: Xinjiang

Noch gründlicher – und trotz des wissenschaftlichen Anspruchs gut lesbar – geht der Würzburger Sinologe Björn Alpermann ans Werk.

Björn Alpermann: Xinjiang. © Würzburg University Press

In drei Teilen widmet er sich erst einem historischen Abriss, der die multiethnischen Nervenbahnen von Xinjiang bis in die Frühzeit verfolgt. Er konzentriert sich sodann, nicht ohne das ethnische Selbstverständnis der Uiguren zu berücksichtigen, auf die Bedeutung der Wirtschafts- und Handelsregion für das 21. Jahrhundert. Stichwort „Belt and Road Initiative“ – die Neue Seidenstraße.

Schließlich zeichnet er die Gewaltspirale nach, die zu der jetzigen Lage führte. Ohne das gewaltige Unrecht zu leugnen, das den Uiguren geschieht, warnt er zugleich vor der allzu einfachen Zuschreibung von Ursachen und Wirkungen.

Alpermann rät zu rhetorischer Abrüstung und maßvoller Intervention – zumal sich Peking von einem ganzen Motivbündel treiben lässt. Es reicht von islamistischer Deradikalisierung über Armutsbekämpfung und geopolitischer Interessenssicherung bis zu reiner Propaganda.

Björn Alpermann: Xinjiang. China und die Uiguren. Würzburg University Press, Würzburg 2021. 276 S., 29,80 €. (Als Open-Access-PDF via wup.uni-wuerzburg.de frei herunterzuladen.)