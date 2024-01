Büchner-Preisträgerin Elke Erb mit 85 Jahren gestorben

Die Büchner-Preisträgerin Elke Erb ist tot. Die Lyrikerin starb am Montagabend im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie eine Sprecherin des Suhrkamp Verlags am Dienstag unter Berufung auf Erbs Umfeld sagte. Die Schriftstellerin wurde 1938 in Scherbach in der Eifel geboren, 1949 zog mit ihren Eltern in die DDR. Erb studierte Germanistik und Pädagogik in Halle, absolvierte das Lehrerexamen und arbeitete bis 1965 als Lektorin beim Mitteldeutschen Verlag, bevor sie sich freie Schriftstellerin nannte. Von 1967 bis 1978 war Erb mit dem Lyriker Adolf Endler verheiratet.

Zuletzt lebte sie in Berlin. 2020 war Erb mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt worden, der als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland gilt. (dpa/Tsp)