Cate Blanchett Warnung vor Cancel Culture

In einem Interview auf Radio Times (via The Times) machte sich Cate Blanchett stark dafür, sich auch mit den Werken von Künstlern und anderen historischen Persönlichkeiten zu befassen, die aus heute als umstritten oder „problematisch“ angesehen werden. Man laufe ansonsten Gefahr, sich mit Gedanken oder Sichtweisen der damaligen Zeit nicht auseinanderzusetzen. Aus Ignoranz könne sich folglich die Geschichte wiederholen.

Um ihr Argument zu untermauern, wählte sie Picasso als Beispiel: „Schauen Sie sich Picasso an. Man kann sich nur vorstellen, was in, außerhalb und um sein Atelier herum vor sich ging. Aber sehen Sie sich Guernica an und sagen, das ist eines der größten Kunstwerke aller Zeiten? Ja, das ist eine Tatsache. Es ist also wichtig, eine gesunde Kritik zu üben.“



Die australische Schauspielerin ist derzeit für den Oscar und den Bafta-Preis als beste Schauspielerin nominiert, dank ihrer Darstellung einer fiktiven, weltberühmten, aber narzisstischen Dirigentin in dem Film Tár. Dieser wird aufgrund des Verhaltens seiner Protagonistin kontrovers diskutiert. Ein Dirigent warf ihm sogar „Frauenfeindlichkeit“ vor. (tsp)

