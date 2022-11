Charlie und die Schokoladenfabrik Ein skurriles Abenteuer mit Johnny Depp und Oompa Loompas

Die Schokoladenfabrik des sonderbaren Geschäftsmannes Willy Wonka (Johnny Depp) übt auf Kinder einen unwiderstehlichen Reiz aus. Das mag auch an der dort hergestellten Schokolade liegen, für die die Kleinen alles tun würden. Auch der arme Charly, der in einem heruntergekommenen Haus in der Nähe der Fabrik wohnt, träumt davon, einmal durch die Pforten der wundersamen Manufaktur zu treten.

Eines Tages ergibt sich für ihn die Gelegenheit: Über Plakate wird bekanntgegeben, dass fünf Kinder an einer exklusiven Fabrikbesichtigung teilnehmen dürfen. Die Eintrittskarten dafür sind in Form von „Goldenen Tickets“ in Schokoladentafeln versteckt. Charly findet eines der heißbegehrten Tickets und macht sich zusammen mit seinem Opa auf den Weg.

Vor dem Werk werden sie von Fabrikinhaber Willy Wonka höchstpersönlich begrüßt. Auf die fünf Kinder und ihre Begleitpersonen warten Schokoladenwasserfälle, nussknackende Eichhörnchen und viele fantastische Wunder. Auch die kleinwüchsigen Fabrikarbeiter, die Oompa Loompas, lassen sich blicken.

