Choreografin Wen Hui Die Hälfte des Himmels für die Frauen erkämpfen

Wen Hui steht in der Lobby eines Kreuzberger Hotels und unterhält sich angeregt mit ihren Tänzerinnen. In ihrem aktuellen Stück „New Report on Giving Biirth“ steht die 64-jährige Choreografin zusammen mit drei jüngeren Frauen auf der Bühne. Der Cast ist ungewöhnlich: Alessandra Corti ist Italienerin, Patscharaporn Distakul Deutsch-Thailänderin, Parvin Saljoughi ist eine in Brüssel lebende Iranerin.