Clubkultur in Tel Aviv „Ich mache mir Sorgen, dass noch mehr DJs Israel fernbleiben werden“

Yaron Trax, The Block war nicht nur der bekannteste Technoclub Israels, sondern eigentlich der letzte mit einem internationalen Ruf. Gentrifizierung hat in den vergangenen Jahren viele Clubs in Tel Aviv verdrängt. Stirbt die Szene?

Ab und zu posten wir einen Beitrag auf Facebook oder Instagram und die Leute hinterlassen Kommentare wie: „Kommt zurück, es gibt hier nichts mehr, bitte.“ Andere Clubs wie The Breakfast Club oder Alphabet mussten auch schließen. Die Szene leidet darunter massiv.

Zur Person Der Israeli Yaron Trax ist 53 Jahre alt. Zum Gespräch empfängt er bei sich zu Hause, in einer ruhigen, grünen Kleinstadt, anderthalb Autostunden nördlich von Tel Aviv. Jahrelang betrieb Yaron Trax The Block, den Technoclub im zentralen Busbahnhof Tel Avivs. Bis zu seiner Schließung 2022 konnte er mit den renommiertesten Clubs der Welt mithalten. Heute sieht Yaron Trax die Zukunft der Clubkultur im digitalen Raum. Denn in der Szene, die er in Tel Aviv zurückließ, kriselt es: Gentrifizierung verdrängt die Clubs, die antiisraelische Boykottbewegung BDS führt zu Absagen und der Hamas-Angriff am 7. Oktober schreckt internationale DJs ab. Bei dem Anschlag wurde auch der Tontechniker seines ehemaligen Clubs ermordet.

Was war der Grund für das Aus des Blocks?

Ich bin eher Künstler als Geschäftsmann. Aber wir mussten schließen, weil wir Probleme mit dem Vermieter hatten. Ich habe nach neuen Locations gesucht, aber es ist heute fast unmöglich, eine zu finden, an der man längerfristig etwas aufbauen kann. Man bekommt einen Mietvertrag für fünf, höchstens sieben Jahre, weil die Eigentümer wissen, dass sie auf dem Grundstück ein neues, schickes Hochhaus bauen können.

Die Zwischennutzung von Objekten prägte schon immer die Berliner Szene. Fünf bis sieben Jahre klingen gar nicht so schlecht.

Für mich lohnt sich das nicht, ich stecke viel Arbeit und Geld in einen Club. Und alle haben sich an einen gewissen Standard in The Block gewöhnt, dem müsste ich gerecht werden.

Wie würden Sie diesen Standard beschreiben?

Der israelische Theatermacher Hanoch Levin war ein guter Freund meines Vaters. Ich war schon als Kind immer sehr begeistert von seinen Stücken, er war ein Genie. Sie waren Gesamtkunstwerke, bestehend aus unterschiedlichen Ebenen, die alle ineinander fließen: Licht, Bühnenbild, Musik, Choreografie, Text, Schauspielkunst. Das hat mich sehr stark inspiriert. So muss Kunst sein.

Und so sah ich auch meinen Club: als Kunstwerk. Das Soundsystem habe ich selbst konzipiert, nachdem ich drei Jahre lang die Anlagen New Yorker Clubs aus den 1980ern studiert hatte. Ich baute mein eigenes Mischpult. Die Flyertexte stammten aus meiner Feder. Das Licht musste genau die richtige Farbe haben, um eine bestimmte Stimmung hervorzubringen.

Und die Musik?

Als wir 2008 eröffneten, spielten wir zunächst Soulful House. Dieser Sound war in Tel Aviv total neu, er war das Gegenteil von den aggressiven Elektro-Klängen, die damals beliebt waren. Wir haben New Yorker Legenden gebucht. Ab 2013 brachten wir viele internationale Techno-DJs nach Tel Aviv, wir haben eng mit dem Berghain-Label Ostgut zusammengearbeitet und gemeinsame Partys gemacht. So wurde auch Techno in Israel sehr groß.

Und ab 2016 verliebte ich mich in die minimalistischen Klänge von rumänischen DJs wie Raresh, Rhadoo, Priku und vielen weiteren. Ihre Musik ist aus meiner Sicht nichts weniger als eine künstlerische Revolution.

Wie kam das wechselnde musikalische Programm beim Publikum an?

Ein neues Genre in die Szene einzuführen, braucht Zeit. Aber wir haben daran geglaubt. Die ersten Partys waren schlecht besucht, das hat immer ein bis zwei Jahre gedauert. Aber dann hatte man eine Community, die Partys waren rappelvoll. Und genau darum geht es in der Clubkultur: eine Community zu bauen, die die Liebe für die Musik verbindet.

Mit dem Ende von The Block ist diese Community obdachlos. Wo sehen Sie die Zukunft der Szene?

Als Clubbetreiber habe ich immer mitten auf der Tanzfläche mitgetanzt. Da, wo ich jetzt wohne, gibt es allerdings keine Clubs. Und der Weg nach Tel Aviv und zurück ist zu lang und kompliziert für nur eine Nacht. Weltweit hören rund 1,5 Billionen Menschen elektronische Tanzmusik, die allermeisten wohnen aber weit entfernt von einer Stadt mit einer guten Szene.

Ich sehe Virtual Reality deshalb als große Chance: Mit einer VR-Brille wird man in Zukunft zu den Lieblings-DJs tanzen und mit Freund*innen rumhängen können. Ich suche im Moment noch nach Investoren für das Projekt. Alle lachen über den Meta-Chef Mark Zuckerberg, aber er hat recht: Virtual Reality wird riesengroß sein. Und Virtual Clubbing auch.

Gentrifizierung ist nicht das einzige Problem: Seit Jahren versucht die Boykottbewegung BDS, die israelische Clubkultur zu isolieren. Einige große Namen der Szene lehnen einen Auftritt in Tel Aviv aus Protest ab. Welche Auswirkungen hat das?

Seit der ersten Stunde wurden die DJs, die wir gebucht hatten, von BDS-Aktivist*innen mit drohenden Nachrichten angeschrieben und davor gewarnt, bei uns zu spielen. Viele ließen sich aber davon nicht beeindrucken, im Gegenteil. Die wenigen großen DJs, die nicht mehr bei uns spielen wollten, wie zum Beispiel The Blessed Madonna oder Peggy Gou, sind musikalisch eh nicht meins.

Insofern konnte ich damit leben. Es gab weiterhin große Events mit international bekannten DJs in Israel. Wo das aber spürbar wurde: Bis 2017 wurden wir als Club international gefeiert, Szenemagazine wie „Mixmag“ oder „Resident Advisor“ schrieben große Features über uns. Wir gewannen Preise. Und dann wurde es plötzlich ganz still.

Glauben Sie, dass das an Antisemitismus liegt?

Ich denke eher, dass sie wussten: Wenn sie weiter über uns schreiben, werden sie dafür kritisiert oder könnten Fans verlieren. Und davor hatten sie Angst. Das zählt auch für viele DJs, die nicht mehr in Israel spielen wollen – aus Angst, dass andere in der Szene, die vielleicht in der Tat antisemitisch und oft auch aggressiv sind, sie dafür anfeinden werden. Es gibt eine starke Cancel Culture in der Szene, viele wollen bloß nicht selbst boykottiert werden. Auch DJs, die tatsächlich in Tel Aviv auflegen, posten in den sozialen Medien in der Regel dazu nichts. Nach einem Auftritt in jedem anderen Club der Welt bedanken sie sich für die tolle Party.

Was macht das mit Ihnen?

Ich bin stinksauer. Es ist sehr frustrierend. Ich möchte glauben, dass ich an deren Stelle mehr Mut zeigen würde.

Fühlen Sie sich zu Unrecht boykottiert?

Natürlich. The Block hatte einen arabischen Manager, wir hatten deshalb auch mehr arabische Gäste als andere Clubs. Wir kritisierten seit Jahren die Netanjahu-Regierung und die Behandlung von Geflüchteten aus afrikanischen Ländern in Israel. Und wir versuchten immer wieder, gemeinsame Partys mit arabischen Clubs zu machen, auch wenn diese Versuche letztlich gescheitert sind. Für unsere Positionen wurden wir in Israel angegriffen.

Am 7. Oktober überfielen Hamas-Kommandos auch das elektronische Musikfestival Supernova, sie ermordeten dabei 364 Feiernde und verschleppten 40 weitere nach Gaza. Auch Matan Lior, der Tontechniker von The Block, kam ums Leben. Wie haben Sie den Angriff erlebt?

Meine Frau war im Berghain feiern, ich war zu Hause in Israel mit unseren drei Kindern. Ich konnte ihnen viele Details des Angriffs einfach nicht sagen, alles war viel zu grauenhaft. Und dann erfuhren wir, dass unser Freund Matan, der dem Festival sein Soundsystem zur Verfügung gestellt und dort als Techniker gearbeitet hat, vermisst wurde.

Zunächst hofften wir, er sei als Geisel nach Gaza verschleppt worden, weil er dann wenigstens noch leben würde. Uns wurde später gesagt, dass seine Leiche komplett verbrannt wurde, er konnte erst ein paar Wochen später identifiziert werden.

Wie würden Sie ihn beschreiben?

Er war ein warmherziger Mensch. Er lief oft über die Tanzfläche und wollte lauschen, was die Gäste über den Sound sagen. Er war einer der wenigen, der alle Klangnuancen raushören konnte. Das habe ich an ihm sehr geschätzt. Wir hatten einige sehr gute Zeiten zusammen.

Was bedeutet der Angriff auf das Supernova für künftige Großevents in Israel?

Ich mache mir vor allem Sorgen, dass noch mehr internationale DJs Israel jetzt fernbleiben werden, aus Sicherheitsgründen. Das könnte tatsächlich ein Todesstoß für die Szene sein, zumindest für die nächsten paar Jahre. Jetzt mehr denn je brauchen wir Heilung, und nichts heilt besser als Tanzen. Vor allem deshalb fehlt The Block gerade so sehr, und das sagen mir auch ganz viele Leute.

Auch in Deutschland hat der 7. Oktober Auswirkungen auf die Szene. Der Online-Sender „Hör“, der in Berlin von zwei Israelis betrieben wird, wird boykottiert, nachdem das Team zwei DJs gebeten hatte, Kleidungsstücke zu entfernen, auf denen Israel nicht mehr existiert. Nun hat „Hör“ mit der Benefizcompilation „For Palestine“ reagiert. Aber eine Organisation lehnte eine Spende bereits ab.

Ich kenne die zwei Betreiber von „Hör“ gut, sie haben früher in The Block aufgelegt. Es war für viele Israelis furchtbar, dass diese DJs solche Kleidungsstücke direkt nach dem Anschlag am 7. Oktober getragen haben. Es war total unsensibel. Manche Israelis sind jetzt sehr sauer, dass „Hör“ mit dieser Benefizcompilation eingeknickt sind, nachdem sie so stark angefeindet wurden. Nun werden sie also von beiden Seiten kritisiert. Ich kann nur sagen: Ich beneide sie auf gar keinen Fall um ihre Situation.